בצבא ארצות הברית בוחנים את האפשרות להעביר מערכים מבצעיים משמעותיים לישראל, על רקע ההבנה כי בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ חשופים לתקיפות מצד איראן וגורמים עוינים נוספים.

המהלך, במידה והוא יבשיל, עשוי לכלול הרחבת בסיס קיים של חיל האוויר בנגב או אפילו הקמת בסיס חדש מהיסוד, כך דווח היום (ראשון) ב'וואלה'.

על פי הנתונים שהתפרסמו בוואלה, בשיא המלחמה מול איראן הציב צבא ארצות הברית ברחבי ישראל יותר מ-6,000 חיילים, שחלקם שובצו בבסיסי צה"ל שונים. החיילים הפעילו מערכי הגנה אווירית וסייעו בתחזוקת כלי טיס אמריקנים שנחתו בישראל והמריאו ממנה למשימות שונות.

חלק מכלי הטיס הועברו ממדינות המפרץ לישראל מחשש שיותקפו על ידי איראן באמצעות רחפנים, רקטות קצרות טווח וטילים. בשבועיים האחרונים רידדו האמריקנים את היקף הכוחות בישראל באחוזים בודדים, על רקע החתימה על מזכר ההבנות והירידה בכוננות.

חוזי אספקה עד 2030 ומעבר

נציגי משרד ההגנה והצבא האמריקני הודיעו, כך על פי הדיווח ב'וואלה' לגורמים במשרד הביטחון ובצה"ל כי בכוונתם לחדש חוזי אספקה לפחות עד שנת 2030. על פי הגורמים, קיימת אפשרות להארכת ההתקשרויות אף מעבר לכך, בשל שיקולים מבצעיים של הצבא האמריקני.

גורם ביטחוני המצוי בפרטי הקשרים עם הצבא האמריקני מסר ל'וואלה', כי האמריקנים הבינו שבסיסיהם במפרץ ובמוקדים נוספים באזור חשופים לתקיפות איראניות ולפעילות של גורמים עוינים נוספים. על רקע ההבנה הזו, בארצות הברית בוחנים "חישוב מסלול מחדש" בכל הנוגע לפריסת הכוחות במזרח התיכון.

המהלך כולל בחינה של העתקת מערכים שלמים לבסיסים מרוחקים ומוגנים יותר. אחת האפשרויות שנבחנות היא הקמת בסיסים אמריקאיים בישראל, כאשר חלק מגורמי הביטחון בארץ מעודדים את המהלך והביעו את עמדתם בפורומים סגורים.

שתי אפשרויות על השולחן

בין הרעיונות שעלו: הרחבת אחד מבסיסי חיל האוויר בנגב והקצאת מתחם ייעודי לאמריקנים בלבד, שיתבסס על תשתיות צה"ל - כפי שקורה כיום בפועל. אפשרות נוספת היא הקמת בסיס חדש מהיסוד בנגב, שיוכל לקלוט את כלל המערכים של הצבא האמריקני.

לדברי הגורמים, נוכחות אמריקנית קבועה בישראל תחייב מעטפת הגנה אווירית, ומעבר לכך תחזק ברמה האסטרטגית את מערכת היחסים ארוכת הטווח בין הצבאות והממשלים. עם זאת, גורמים בתעופה האזרחית הישראלית הביעו מורת רוח מהאופן שבו השתמשו האמריקנים במהלך המלחמה במסלולי טיסה ובמנחתים אזרחיים.

לדבריהם, הדבר פגע בגמישות של כלי טיס אזרחיים להמריא ולנחות בישראל.

רקע: חשיפה איראנית וסיכונים במפרץ

ההחלטה האמריקנית מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים התברר כי בסיסים אמריקניים במדינות המפרץ חשופים באופן משמעותי. אירועי חדירה לבסיסים בעבר הדגימו את הפגיעות של מתקנים צבאיים, גם בשטח ארצות הברית עצמה.

בנוסף, איראן העבירה מסרים למדינות במזרח התיכון בהן ישנם בסיסים אמריקנים, כי תתקוף את הבסיסים בשטחן במידה ותותקף. המהלך האמריקני נועד להגדיל את שרידות הכוחות במזרח התיכון ולהבטיח המשכיות מבצעית גם במצבי חירום.