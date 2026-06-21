צה״ל חושף: אותר תוואי תת-קרקעי ובתוכו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים לעבר מדינת ישראל בכפר מג׳דל זון שבלבנון.
כוחות צוות הקרב החטיבתי 551 בפיקוד אוגדה 91, פועלים במרחב הכפר מג׳דל זון, בעומק של כ-10 קילומטרים בתוך לבנון.
הממצאים מהפעילות בכפר מעלים כי הכפר היה מבוצר ורבוי בתשתיות טרור, ביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי שנחשף.
במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה.
בנוסף, כוחות יחידת יהל״ם איתרו תוואי תת-קרקעי משמעותי באורך של יותר מ-200 מטרים ובעומק של יותר מ-25 מטרים, ובו ארבעה פירי שיגור ו-12 חדרים, ביניהם חדרי שהייה וחדרים ששימשו לאחסון מטעני חבלה, טילי נ"ט וכלי טייס בלתי מאויישים.
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