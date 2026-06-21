כמו בעזה בית מלון מתחת לאדמה: צה"ל חושף מנהרה של חיזבאללה - כך היא נראית מבפנים צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא)