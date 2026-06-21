דרמה באמירויות: בשל התרעה ביטחונית חריגה שהתקבלה במהלך כנס שבו השתתף באיחוד האמירויות, פונו ראש שב"כ לשעבר רונן בר ורעייתו מהמדינה בחשאיות.

על פי הדיווח בחדשות 13, ראש השב״כ לשעבר, רונן בר, ורעייתו דפנה בר־אגסי, השתתפו בכנס ביטחוני מיוחד באיחוד האמירויות, שנערך באירוחו של שר החוץ האמירתי, עבדאללה בן זאיד (ABZ). בכנס השתתפו בכירים ממערכות הביטחון, המודיעין וקבלת ההחלטות ממדינות שונות ברחבי העולם.

במהלך שהותו של בר באמירויות התקבלה התרעה ביטחונית חריגה שעוררה ״חשש לשלומו״. בעקבות ההתרעה הוחלט לפנות את בני הזוג באופן מיידי מהמדינה. ולהטיס אותם בבהילות לארץ. לפי הדיווח, פרטי האירוע והפינוי נשמרו תחת מעטה כבד של חשאיות ולא נחשפו עד כה.

מאז פרישתו מתפקיד ראש השב״כ ממשיך בר לעסוק ביוזמות ציבוריות שונות. בחודש פברואר פורסם ב׳כאן חדשות׳ כי הוא פועל לקידום הקמת בית ספר למנהיגות פוליטית בשיתוף עם אוניברסיטת רייכמן – מהלך שעורר בזמנו ביקורת במערכת הפוליטית.