חילופי מהלומות או חזרה למלחמה? הסימנים המעידים על מה שעומד לקרות

לקראת סיום ימי האבל באיראן והלוויית המנהיג העליון המחוסל, ואחרי חילופי המהלומות הלילה בין האמריקנים לאיראן, יותר מדי סימנים מעידים מצטברים, ומצביעים על כיוון ברור של חזרה למלחמה. בישראל עוקבים אחר ההתפתחויות באזור ונערכים גם בהגנה. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף.

כך למשל, על פי דיווח הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות, ארצות הברית החלה בשעות האחרונות להחזיר אל המזרח התיכון ואל ישראל מטוסי תדלוק שפונו בשבועות האחרונים לאירופה.

עם זאת, שרת התחבורה מירי רגב אמרה הערב בתום הערכת מצב כי "נתב"ג פועל בשגרה מלאה". לדבריה, "בניגוד לדיווחים - המתדלקים האמריקניים לא חוזרים לנתב"ג וממשיכים להתפנות. ככל ויהיו שינויים, הציבור יעודכן".

עוד דווח כי בישראל נמצאים בדריכות גבוהה, וביממה האחרונה ערך הרמטכ"ל אייל זמיר דיונים והערכות מצב בקריה בתל אביב לצד בכירי צה"ל מאגף המודיעין, חיל האוויר, אגף המבצעים וכן קיים קשר ישיר עם בכירים מפיקוד המרכז של ארצות הברית ומהפנטגון.

עוד פורסם בכאן חדשות כי טראמפ וראש הממשלה בנימין נתניהו מנהלים שיח ישיר בעניין המתיחות מול איראן. לדברי מקורות ישראלים, בישראל מעריכים שייתכן ויהיו כמה ימים רצופים של תקיפות אמריקניות באיראן. בשעה זו ניכר כי חילופי האש בין שתי המדינות מתרכזים סביב מצר הורמוז.

נתניהו שב ואומר כי יש עוד עבודה להשלים באיראן, בין היתר בהתמודדות עם מצבור האורניום המועשר שבידיה. היום הביע הנשיא האמריקני ספק בהיתכנות של פעולה קרקעית, וטען שרק ארצו יכולה לבצע פעולה כזו.

בתוך כך, גורם אמריקני מסר לחדשות 13 כי הצדדים נמצאים ב"דינמיקה של חזרה ללחימה". לדברי אותו גורם, שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' ביטל את ביקורו המתוכנן בישראל "כדי לעסוק באישור תוכניות תקיפה מול איראן".

מנגד, נשיא ארה"ב דונלד טראמ אמר במסיבת עיתונאים לאחר פסגת נאט"ו כי "אני לא חושב שהמלחמה מול איראן תתחדש" - זאת אחרי שהצהיר כי הצבא האמריקני יתקוף שוב הלילה מטרות של הרפובליקה האיסלאמית. טראמפ טען כי "גם אם משהו יקרה, הוא יסתיים מאוד מהר. אנחנו לא רוצים משהו ארוך טווח".