בית הדין הצבאי גזר הבוקר (רביעי) עונש של 5 שנות מאסר בפועל על חייל סדיר בצה"ל, שהורשע לפי הודאתו בעבירות חמורות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה העלולה להיות לתועלת האויב.

המקרה, שנחשף בעקבות חקירה משולבת של היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית, היאחב"ל ושב"כ, מהווה אחד המקרים החמורים ביותר של חדירה איראנית לשורות צה"ל.

על פי כתב האישום, במהלך שנת 2025 קיבל החייל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, אשר חלקם זוהו עם איראן, הכוללות הצעות עבודה שונות. בשלב מסוים, קיבל הנאשם הודעה מסוכן חוץ איראני ששאל אותו אם ירצה להרוויח כסף עבור משימות צילום שונות. החייל, שלא דיווח על הפנייה החשודה, נענה להצעה והחל לשתף פעולה עם הסוכן.

צילם יירוטים ושלח לאיראן

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בהמשך לכך, שלח החייל לסוכן החוץ האיראני שני סרטונים בהם נראים יירוטים של טילים, אותם צילם במהלך מבצע "עם כלביא" במקומות אזרחיים. עבור אחד מהסרטונים קיבל החייל תשלום כספי מהסוכן האיראני. בנוסף, שלח הנאשם לסוכן החוץ מספר סרטונים נוספים ממקומות אזרחיים, בהם סרטון שכולל תיעוד לפגיעת טילים אותו איתר הנאשם במרשתת.

כידוע, מקרים דומים של ריגול למען איראן נחשפו בחודשים האחרונים, כאשר גורמי ביטחון מזהירים מפני ניסיונות חדירה שיטתיים של איראן לשורות אזרחים וחיילים ישראלים. המקרה הנוכחי מדגים את הסכנה הממשית הטמונה בפניות כאלה, גם כאשר הן נראות תמימות לכאורה.

דיווח מאוחר והעמדה לדין

לבסוף, בעקבות לחץ שחש הנאשם, עדכן החייל גורם ביחידתו כי היה בקשר עם סוכן חוץ. למחרת נעצר על ידי שירות הביטחון הכללי.

במסגרת הטיעונים לעונש, התביעה הצבאית ביקשה לגזור על הנאשם עונש של 7 שנות מאסר בפועל, לצד רכיבי ענישה נוספים, תוך שהדגישה את היבטי החומרה והסיכון הגלומים במעשיו של הנאשם, ואת הצורך בהרתעתו של הנאשם ובהרתעת הרבים.

בית הדין הצבאי התייחס בגזר הדין לחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם, להיותו של הנאשם חייל ולמצב המלחמה השורר במדינה. לצד זאת, נתן בית הדין משקל לכך שהנאשם לא מסר מידע צבאי או מידע שהגיע אליו מתוקף תפקידו, כמו גם העובדה שהנאשם הוא שקטע את הקשר עם הסוכן וכן דיווח מייד על עצם הקשר למפקדיו.

גזר הדין המלא

בית הדין הצבאי גזר על הנאשם עונש של 5 שנות מאסר לריצוי בפועל, לצד עונש מאסר מותנה, קנס בסך 1,000 ש"ח והורדה לדרגת טוראי. גזר הדין משקף את האיזון שביקש בית הדין למצוא בין חומרת המעשים לבין הנסיבות המקלות.

דובר צה"ל הדגיש בהודעה כי כל קשר למול גורם עוין אסור על פי חוק. "גופי הביטחון ימשיכו לפעול לאיתור וסיכול פעילות טרור וריגול בישראל, וגופי האכיפה ימשיכו לפעול למיצוי הדין מול כלל המעורבים בפעילות זו".