בעוד הפסקת האש בגבול הצפוני נמשכת והציבור חוזר לשגרת חייו, מתברר כי מערכת הביטחון ממשיכה בהיערכות נרחבת לקראת התרחישים הבאים. על פי דיווח שפורסם באתר TheMarker, משרד הביטחון השקיע בחודשיים האחרונים סכום של כ-1.5 מיליארד שקל ברכישת טכנולוגיות מתקדמות ואמצעי הגנה חדשניים, במטרה להתמודד עם האיום המרכזי בשמי הצפון — רחפני הנפץ של ארגון החיזבאללה.

ההשקעה הנרחבת משקפת את החשש הרב במערכת הביטחון מפני האיום הרחפני. בזמן שישראל מנצלת את תקופת השקט להצטיידות מואצת, גם בצד השני של הגבול לא חוסכים מאמצים: ארגון החיזבאללה ממשיך בפיתוח שיטות לחימה משוכללות, באימון מפעילים ובשדרוג רחפני הסיב האופטי שברשותו.

תחרות בין חברות הביטחון

הזרמת התקציב הגדול יצרה תחרות ניכרת בין עשרות חברות ישראליות שהציגו את פתרונותיהן הטכנולוגיים. חלק ניכר מהמשאבים הועבר דרך מפא"ת (מינהל לפיתוח אמצעי לחימה) לצורך פיתוח פתרונות חדשניים, בעוד שמנה"ר (מינהל הרכש של משרד הביטחון) רכש מוצרים קיימים בדגש על הגנה פסיבית ורשתות מגן מיוחדות. המשמעות המעשית היא שרוב התקציב שהוקצה למטרה זו כבר הועבר לספקים ולתעשיות הביטחוניות.

היעד שצה"ל שם לעצמו הוא להגיע לשיעורי הצלחה של מעל 90 אחוז גם מול רחפני הסיב האופטי, בדומה להצלחות הגבוהות שהושגו מול רחפני גלי הרדיו. רחפני הסיב האופטי מציבים אתגר מיוחד, שכן הם מחוברים באמצעות כבל פיזי ישיר ולכן אינם ניתנים לשיבוש אלקטרוני או לחסימת שידורים.