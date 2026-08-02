דובר צה"ל פרסם הבוקר (ראשון) כי במהלך השבת האחרונה בוצעו שתי תקיפות מדויקות מהאוויר ברצועת עזה, שבמסגרתן חוסלו שני מחבלים בכירים בארגון הטרור חמאס.

בתקיפה שבוצעה בדרום הרצועה חוסל המחבל סאלם גמאל עבד אלרחמן אבו לבד, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בארגון. המחבל השתתף בפשיטה על קיבוץ ניר עוז בבוקר שמחת תורה תשפ"ד.

בתקיפה נפרדת שבוצעה במרכז רצועת עזה חוסל המחבל מחמד עבד אלנאצר מחמד חטיב, שכיהן כמפקד בגדוד מע'אזי של הארגון.

על פי הודעת דובר צה"ל, שני המחבלים פעלו במסגרת הזרוע הצבאית של ארגון הטרור וניסו לקדם פעולות טרור נגד כוחות צה"ל. התקיפות בוצעו במטרה להסיר את האיום שהם היוו.