נכנסים לחוסאן ודיר קדיס? ההנחיה החדשה של צה"ל שעלולה לסבך אתכם

חרדי מתקן את הרכב בדיר קדיס ( צילום: משה מנס (מונת אילוסטרציה) )

הסוף לשטיבלאך בדיר קדיס? בעקבות הפיגוע סמוך לכפר תל, בפיקוד מרכז הוציאו מסמך חידוד נהלי תיאום טיולים ביהודה ושומרון. על פי מסמך ההנחיות החדש, ״כניסה לשטחי B וA ללא תיאום ומעטפת בטחונית מסכנת חיים, ומי שעושה זאת ללא אישור נדרש - נושא באחריות״. כך פורסם הערב (שלישי) ע"י עיינה בן אדרת כתבת גל"צ.

לעירוניים שביננו, ההבדל בין שטחי A, B ו-C ביהודה ושומרון, שבהסכמי אוסלו, מבוסס על חלוקת סמכויות השליטה האזרחית והביטחונית בין ישראל ובין הרשות הפלסטינית: שטח A נמצא בשליטה פלסטינית מלאה, שטח B נמצא בניהול אזרחי פלסטיני ושליטה ביטחונית ישראלית, ושטח C נמצא בשליטה ישראלית מלאה. עם זאת, כפרים רבים המשוייכים לשטחי B נחשבים לכפרים "ידידותיים" וחרדים רבים נכנסים אליהם לקניות ושלל צרכים. בין השאר, הכפר דיר קדיס הסמוך למודיעין עילית וכן הכפר חוסאן הסמוך לביתר עילית.

ההנחיה של פיקוד המרכז

ההנחיה יצאה בעקבות הפיגוע הקשה בכפר תל, שעל פי המכתב "ממחיש פעם נוספת את מורכבות המציאות הביטחונית ביהודה ושומרון ואת האתגרים המבצעיים הניצבים בפנינו מדי יום. מציאות זו מחייבת את כלל הגורמים לנחוג באחריות, במשמעת ובשיקול דעת, תוך הקפדה בלתי מתפשרת על הנהלים וההנחיות הביטחוניות, ובפרט בכל הנוגע לכניסה למרחבים המצויים בסיכון ביטחוני".

במסמך נכתב כי "כניסה לשטחי B, ובוודאי לשטחי A, ללא תיאום מוקדם וללא מעטפת ביטחונית מתאימח - מסכנת חיי אדם. מעבר לסיכון הנשקף למטיילים עצמם, אירועים מסוג זה מחייבים פעמים רבות הפעלת כוחות ביטחון והכנסתם למרחב מורכב תחת אילוצי זמן וסד"כ, תוך חשיפתם לסיכונים מבצעיים כפי שגם קרה באירוע האחרון".

על פי המסמך החדש, "מי שעושה זאת ללא האישור הנדרש נושא באחריות". בנוסף, מוזכר כי כניסה לשטח A ללא אישור מהווה עבירה פלילית.