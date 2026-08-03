בית המשפט הצבאי בשומרון קיבל אתמול (יום ראשון) כתב אישום מהתביעה הצבאית נגד כמאל חטיב, שעמד בראש ארגון הטרור "גדוד נור א-שמס". כתב האישום מייחס לו אחריות להפעלת מטען חבלה שגרם למותו של רס"ל במילואים יהודה גטו ז"ל בחודש תמוז תשפ"ד (יולי 2024). בין העבירות המיוחסות לנאשם: גרימת מוות בכוונה בצוותא - עבירה המקבילה לרצח.

לפי פרטי כתב האישום, ביום א' בתמוז תשפ"ד הפעיל חטיב, בשיתוף עם מחבלים נוספים, מטען נפץ שהוטמן מראש באדמה בשכונת בלעא שבטול כרם. המטען הופעל באמצעות טלפון סלולרי מחדר שבו שהה הנאשם. הפיצוץ גרם להתהפכות רכב של כוחות הביטחון, רס"ל גטו ז"ל הועף מהרכב ונספה במקום. אדם נוסף נפצע באורח קשה בראשו ובחזהו ופונה לטיפול רפואי.

כתב האישום מפרט פעילות טרור נרחבת שהנאשם ניהל והוביל באזור שומרון. חטיב כיהן כמפקד וראש ארגון הטרור של גדוד נור א-שמס, ומילא תפקידי מפתח בארגון במשך תקופה ארוכה.

על פי האישומים, הנאשם גייס פעילים למערך התצפיות והייצור של הגדוד, הטמין מטעני חבלה נוספים באזור, עסק בסחר באמצעי לחימה והעביר כספים וציוד צבאי למחבלים. פעילותו כללה הקמת תשתית טרור מסועפת שהוותה סכנה מתמדת לכוחות הביטחון ולאזרחים.

העבירות המיוחסות לחטיב בכתב האישום כוללות: גרימת מוות בכוונה בצוותא, ניסיון לגרימת מוות בכוונה בצוותא, עמידה בראש ארגון בלתי חוקי, סחר בציוד מלחמתי והנחת חומר נפץ. בית המשפט הצבאי בשומרון החליט על המשך מעצרו של הנאשם עד לסיום ההליכים המשפטיים.

דובר צה"ל מסר כי התביעה הצבאית מלווה את משפחתו של רס"ל במילואים יהודה גטו ז"ל, שומרת על קשר רציף עמה ומעניקה לה את מלוא הזכויות המגיעות לה על פי חוק. צה"ל והתביעה הצבאית משתתפים בצער המשפחה.