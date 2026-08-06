הפרקליטות הצבאית ביהודה הגישה הצהרת תובע כנגד ארבעה חשודים פלסטינים, לאחר שהושלמה חקירתם של חוקרי היחידה המרכזית במחוז ש"י. החשודים מואשמים בתקיפה חמורה של חייל צה"ל שהתרחשה לפני כשבועיים בסמוך לאזור סוסיא. בימים הקרובים צפויה הגשת כתב אישום רשמי נגדם.

על פי ממצאי החקירה, החייל שהה בחופשה ורעה את עדר הצאן שלו בשטח הסמוך לאזור סוסיא, המוגדר כאדמות מדינה ומאושר למרעה. בשלב מסוים התקרב אליו אחד החשודים בניסיון להרחיקו מהמקום, ולאחר מכן הצטרפו אליו שלושת החשודים הנוספים.

ארבעת החשודים תקפו את החייל בכוח, חטפו ממנו את נשקו הצבאי ונמלטו מהאזור. החקירה הופקדה בידי ימ"ר ש"י, ובמסגרתה פעלו כוחות המשטרה בשיתוף עם לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל לאיתור ומעצר התוקפים.

במהלך הפעילות המבצעית המשותפת הצליחו הכוחות לאתר ולעצור את ארבעת החשודים, והנשק שנגנב נמצא ברשותם. בתי המשפט האריכו את מעצרם מעת לעת לבקשת המשטרה, בעוד החוקרים עבדו על איסוף ראיות וגיבוש תיק מוצק.