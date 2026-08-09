שר הביטחון ישראל כ"ץ נתן הוראה היום (ראשון) לצה"ל לערוך בדיקה דחופה ומקיפה בעקבות טענות חמורות שהתפרסמו לגבי התנהגות לא נאותה של חלק מאנשי הצוות בבית החולים רמב"ם בחיפה כלפי לוחמי צה"ל שנפצעו קשה בלחימה בלבנון ומאושפזים כעת במוסד הרפואי.

ההנחיה קובעת כי הבדיקה תיערך בשיתוף פעולה עם כל הגורמים הנוגעים בדבר, והשר דרש שהממצאים יובאו לעיונו. הטענות נוגעות לאופן הטיפול הרפואי שקיבלו הלוחמים הפצועים וכן ליחס שהופגן כלפיהם וכלפי בני משפחותיהם במהלך השהייה בבית החולים, בעיקר מצד עובדים ערבים במוסד.

בהודעתו הדגיש שר הביטחון: "אני רואה בחומרה רבה את העדויות שפורסמו בנוגע להתנהגות כלפי לוחמי צה"ל הפצועים בבית החולים. לוחמי צה"ל הגיבורים שנפצעו בעת שהגנו על מדינת ישראל ראויים לטיפול המסור והטוב ביותר וליחס מכבד להם ולבני משפחותיהם".

כ"ץ הוסיף והבהיר: "הנחיתי את צה"ל לבדוק באופן מיידי ויסודי את כלל הטענות שעלו מול בית החולים והגורמים הרלוונטיים. ככל שיתברר כי מי מאנשי הצוות נהג בלוחמים הפצועים באופן בלתי ראוי או חמור - הדבר לא יעבור לסדר היום".

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השר הבהיר בנחרצות כי לא יאפשר לשום גורם להתנהג באופן פוגעני כלפי לוחמי צה"ל שנפצעו תוך כדי הגנה על המדינה, והדגיש: "נדרוש תשובות, נסיק מסקנות ונפעל כדי לוודא שמקרה כזה לא יחזור על עצמו".

בדיקה מעמיקה של כל הפרטים

על פי ההנחיה שניתנה, הבדיקה תתמקד בכל ההיבטים הקשורים לטיפול בלוחמים הפצועים: רמת הטיפול הרפואי שניתן להם, אופן ההתייחסות שלהם ושל בני משפחותיהם זכו מצד צוות בית החולים, וכל נושא נוסף הקשור לאשפוזם ולטיפול בהם. זאת בעקבות טענות קשות שהועלו על ידי משפחות הפצועים, וכן על פי עדותו של יהושע שני, שתיאר יחס משפיל מצד עובדים ערבים במוסד.

שר הביטחון הורה כי במידה ויתברר שהטענות מבוססות וכי אכן בוצעו מעשים חמורים, יינקטו הצעדים הנדרשים כנגד האחראים ויופקו הלקחים הדרושים על מנת למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד.

יצוין כי בית החולים רמב"ם בחיפה מטפל במספר ניכר של לוחמים פצועים מאז פרוץ המלחמה, וחלקם נפצעו באורח קשה במהלך הלחימה בלבנון.