על רקע פעילות כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר ובאזור בופור, הצבא נערך לאפשרות של ימי קרב בלבנון, כך דווח הערב (יום ראשון).

על פי הדיווחים, צה"ל מתכוון להמשיך בהשמדת מתחמי הטרור באזורים אלו עד להשלמת המשימה. חלק מהתשתיות כבר הושמדו, אך עדיין נותרו מתקנים נוספים. ארגון הטרור חיזבאללה, מצידו, רואה חשיבות רבה בשמירה על המתחמים הללו ומנסה לפגוע בלוחמי צה"ל הפועלים במקום.

לאחר התקרית אתמול (שבת) שבה נפצעו קשה שלושה לוחמים באזור רכס עלי טאהר, הגיב צה"ל במהלך הלילה בגל תקיפות נרחב שתואר בלבנון כ"חגורת אש".

הבוקר מסר דובר צה"ל כי הצבא חיסל אמש באזור דיר א-זהראני את אבו חסן עלאא, מפקד בכיר ביחידת "באדר" של חיזבאללה. החיסול בוצע בתגובה לפעילות הטרור נגד כוחותינו באזור הביטחוני. המחבל לקח חלק, במסגרת תפקידו, בקידום פעילות טרור בשטח, ובכלל זה שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון.

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב הבוקר ברשת X: "אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח. נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו". בלבנון דיווחו הלילה על תקיפות צה"ל בדרום המדינה, ובכלל זה באזור רכס עלי טאהר - שם נפצעו אמש קצין ושני לוחמים.