אירוע פיצוץ קשה התרחש הבוקר (יום שלישי) בשעות הבוקר המוקדמות במטע נקטרינות הסמוך לישוב מטולה שבצפון. שישה עובדים, כולם כבני ארבעים, נפצעו כתוצאה מהתפוצצות פריט תחמושת ישן שהיה מוטמן בשטח. האירוע אירע בשעה 06:52 בבוקר.

דרגות הפציעה משתנות: שני עובדים נמצאים במצב קשה, אחד במצב בינוני ושלושה נוספים במצב קל. צוותי מגן דוד אדום שהוזעקו למקום, בשיתוף עם כוח רפואה של צה"ל, החלו מיד בטיפול רפואי בשטח. השניים הפצועים הקשה יחד עם הפצוע הבינוני פונו באמצעות מסוק לבית החולים רמב"ם בחיפה, ואילו שלושת הפצועים הקלים הועברו באמבולנסים לבית החולים זיו בצפת.

מוטי בראל, חובש בכיר במד"א, תיאר את הטיפול בשטח: "כאשר הגענו למקום, מצאנו את הפצועים בהכרה אך סובלים מפציעות בחלקי גוף שונים. ביצענו מיון ראשוני במקום והחלנו בטיפול רפואי דחוף שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות הכרחיות. בשיתוף פעולה עם הכוח הרפואי של צה"ל, פינינו את הפצועים הן במסוק והן באמבולנסים תוך המשך מתן טיפול רפואי".

משטרת ישראל פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע. כוחות משטרה הגיעו לזירה, וחבלנים נשלחו לבדוק את פרטי המקרה ואת נסיבות הפיצוץ המדויקות.

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במקביל, פנתה המשטרה לציבור בקריאה דחופה: "אנו מבקשים מהציבור להימנע לחלוטין מנגיעה ברסיסים או בחלקי יירוט שעלולים להימצא בשטח כתוצאה מהלחימה בצפון. בכל מקרה של זיהוי חפץ חשוד או פריט לא מזוהה, יש לדווח מיד למוקד החירום של המשטרה במספר 100".

מבית החולים זיו נמסר כי שישה אזרחים פצועים הגיעו הבוקר מאזור מטולה בפינוי משולב של מסוק ורכבי חירום. שני הפצועים הקשים והפצוע הבינוני הוכנסו לחדר הטראומה לקבלת טיפול רפואי ראשוני מיידי. שלושת הפצועים הנוספים מטופלים במחלקה לרפואה דחופה.

פרופ' אבירם ניסן, מנהל האגף הכירורגי במרכז הרפואי זיו, מסר כי אחד הפצועים הקשים הוכנס בדחיפות לחדר ניתוח. הפצוע הקשה השני עובר בשעות אלו בדיקות דימות מקיפות לצורך הערכת מצבו והחלטה על המשך הטיפול הנדרש. צוותי בית החולים ממשיכים לטפל בכלל הפצועים.