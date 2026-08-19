בשעות הלילה שבין יום שלישי לרביעי פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה רשמית חריגה ביותר, בה נטלה ישראל אחריות מפורשת על התקיפות שבוצעו בבסיס אבו א-דוהור שבצפון-מערב סוריה. בהודעה, שפורסמה באנגלית, נטען כי סוריה הפרה את הסטטוס קוו הביטחוני שהוסכם בין הצדדים, כאשר אפשרה לכוחות צבאיים טורקיים להיפרס בבסיס חיל האוויר הסמוך לעיר חלב.

"ישראל וסוריה הגיעו להסכמה על שמירת מצב ביטחוני קיים, אותו סוריה עמדה להפר באמצעות מתן אישור לכוחות טורקיים להיפרס בבסיס חיל אוויר הסמוך לחלב", נכתב בהודעה הרשמית. "ישראל הזהירה את סוריה שוב ושוב כי פריסה כזו תהווה איום על ביטחונה. סוריה בחרה להתעלם מהאזהרות הללו. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה, ותברך על חזרה לסטטוס קוו".

ההודעה הישראלית עוררה תגובה חריפה מצד טורקיה. מלשכת הנשיא הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן פורסמה הודעה שבה נטען כי "הטענות חסרות הבסיס שהעלה משרד ראש ממשלת ישראל נועדו להכשיר את התקיפות האוויריות הבלתי-חוקיות של ישראל, שמפרות את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של סוריה".

במקביל, השליח המיוחד של ארצות הברית לסוריה, טום באראק, חשף פרטים נוספים על התקיפה בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס. לדבריו, "התקיפות הישראליות על בסיס חיל האוויר בסוריה משקפות את ההערכה שטורקיה עשויה להגביר את נוכחותה שם בעתיד הקרוב".

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באראק הוסיף כי טורקיה לא קיבלה התראה מוקדמת לפני התקיפות הישראליות, וכי ייתכן שהייתה יכולה להגיב בעצמה באופן שונה. "הדבר מדגיש את הצורך במנגנון למניעת חיכוך שיכלול את ישראל, סוריה וטורקיה – מנגנון שאנו פועלים באופן פעיל להקמתו", כך הסביר השליח האמריקני.