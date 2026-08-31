פרשה חמורה נחשפה השבוע בערוץ i24, המעלה שאלות קשות בנוגע למדיניות שחרור אסירים ביטחוניים ולטיפול של מערכת המשפט באיומי ביטחון. מחבל שהורשע בעבר בעבירות חמורות של סחר בציוד מלחמתי וירי לעבר אדם, וריצה 12 שנות מאסר עד ששוחרר במסגרת עסקת שליט, הצליח לחזור ולחדור לשטח ישראל באמצעות זהות מזויפת של אזרח ירדני. האיש שילם למבריחים סכום של 1,200 שקלים בלבד כדי להיכנס לישראל תחת זהות בדויה. כאשר נתפס בידי כוחות הביטחון, המשטרה דרשה להאריך את מעצרו ולבחון לעומק את כוונותיו האמיתיות, אך בית המשפט בחר בגישה מקלה והסתפק בהתחייבות רגילה שלא לשוב לישראל, ושחרר אותו.

הפרשה מתרחשת על רקע נתונים מדאיגים ביותר שהציג לאחרונה שירות הביטחון הכללי (שב"כ) בדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. על פי הנתונים שהוצגו, כ-80% מהמחבלים הרוצחים ששוחררו במסגרת עסקת שליט בשנת תשע"א (2011) חזרו בסופו של דבר לעסוק בפעילות טרור. גם הנתון הכללי חמור: 50% מכלל המשוחררים באותה עסקה שבו לפעילות טרוריסטית. נציג השב"כ הדגיש בדיון כי מגמה זו מעודדת ארגוני טרור ומהווה תמריץ לחטיפות נוספות: "כל מחבל שקיבל מאסר עולם יודע שב-80 אחוז יש לו סיכוי להשתחרר בעסקה", אמר לחברי הוועדה. עוד עלה בדיון כי מאז ביצוע עסקת שליט ועד היום, 80% מהמחבלים שנשאו עונש מאסר עולם שוחררו בסופו של דבר במסגרת עסקאות או מחוות שונות. התוצאה המדאיגה: מתוך 860 מחבלים שהיו כלואים על רצח, נותרו כיום בבתי הכלא בישראל רק 110.

המקרה הנוכחי ממחיש את הסכנה הממשית הטמונה בשחרור מחבלים. האיש, שהיה אמור להימצא מאחורי סורג ובריח, מצא את דרכו חזרה לישראל בקלות יחסית. רק ערנות כוחות הביטחון מנעה תרחיש שעלול היה להסתיים באסון חמור. גורמי ביטחון מזהירים כי המקרה אינו יוצא דופן, והוא משקף בעיה מערכתית רחבה. "אנחנו רואים שוב ושוב כיצד מחבלים משוחררים מנצלים כל פרצה כדי לחזור לפעילות טרור", מסר גורם בכיר במערכת הביטחון. "ההחלטה לשחרר את האיש הפעם, למרות עברו והתנגדות המשטרה, מעבירה מסר בעייתי ביותר". הפרשה מעלה שאלות קשות לא רק על מדיניות השחרורים, אלא גם על יכולת מערכת המשפט להתמודד עם איומי ביטחון. בעוד המשטרה מזהה את הסכנה בזמן אמת ודורשת למצות את הדין, השופטים נוטים לגישה מקלה יותר, המתעלמת לעיתים מהמציאות הביטחונית המורכבת.

מקרים דומים התרחשו בעבר וממשיכים להתרחש. רק לפני מספר חודשים חיסלו כוחות הביטחון את המחבל באסל הימוני, שאחראי לרציחתם של 16 אזרחים ישראלים בפיגוע האוטובוסים בבאר שבע בשנת תשס"ד (2004). גם הוא שוחרר בעסקת שליט, חזר לפעילות טרור ברצועת עזה, ובסופו של דבר חוסל בתקיפה של צה"ל והשב"כ. גורמים בכירים במערכת הביטחון קוראים לשינוי מהותי במדיניות. "אנחנו לא יכולים להמשיך במעגל הזה", אמר גורם בכיר. "כל שחרור של מחבל מסוכן הוא פצצת זמן מתקתקת. הנתונים מדברים בעד עצמם - רוב המשוחררים חוזרים לטרור. אנחנו חייבים ללמוד את הלקח". בינתיים, המחבל שוחרר שוב לחופשי, והשאלה הגדולה היא מתי ואיפה הוא יופיע בפעם הבאה. מערכת הביטחון נותרת בכוננות, אך הפער בין זיהוי האיום לבין היכולת לטפל בו בשל מגבלות משפטיות ממשיך להוות אתגר משמעותי.