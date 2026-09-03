פרטים נוספים מתגלים אודות הפעילות המבצעית הנמשכת של צה"ל ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון, זאת בעוד טהרן מאיימת בתקיפה נרחבת במידה והפעילות תימשך באזור.

על פי דיווחים בתקשורת, כוחות הביטחון פועלים במרץ רב במסגרת מבצע להדקת המצור על היעד המבוצר, במטרה לחסל את יכולות ארגון הטרור חיזבאללה באזור ולפרק באופן שיטתי את יחידת "באדר".

הרכס, המתנשא לגובה כ-700 מטר ומגיע לשיאו באזור הבופור, יוצר הפרדה גיאוגרפית בין אפיק הליטני במזרח לבין רמת א-נבטיה במערב. בשל מיקומו האסטרטגי המאפשר תצפית ושליטה על עורקי התנועה ונתיבי הגישה לנבטיה, הקים בו ארגון הטרור את מרכז הפיקוד שלו.

במהלך המבצע, כוחות הנדסה ותקיפה מחסלים מתחמים מבוצרים שהוסתרו במשך שנים. חלקים נרחבים ממערכות התת-קרקע הושמדו, כאשר גורמי ביטחון מעריכים כי מספר רב של מחבלים שהיו במנהרות נהרגו, בעוד אחרים נמלטו מהאזור.

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ההתמודדות עם המערך התת-קרקעי המבוצר מתבצעת בזהירות ובאמצעות הגברת לחץ הדרגתית על מנת למנוע סיכון ללוחמים. עשרות בודדות של מחבלים נותרו כלואים במעמקי המתחם, וצה"ל מבהיר כי יש בידיו את היכולות להכריע את המתחם באופן מוחלט ברגע שיקבל הנחיה מהדרג המדיני.

במקביל לפעילות המבצעית, מתגלה תמונה מורכבת יותר: גורמי ביטחון מעריכים כעת כי חיזבאללה מנסה לגרור את איראן למעורבות ישירה מול ישראל. ניסיונות אלו של ארגון הטרור להרחבת הלחימה מגיעים על רקע המכה הקשה שהוא ספג ברכס והחשש מאובדן מעוזיו האסטרטגיים.

כזכור, סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה כי איראן העבירה אזהרה לארצות הברית לפיה תגיב בעוצמה אם ישראל תפעל ברכס, בטענה שבמתחם מסתתרים 12 אנשי משמרות המהפכה ובהם שני קצינים בכירים. צה"ל הבהיר כי אינו מזהה נוכחות איראנית במקום.

בתגובה לאיומים, הבהיר שר הביטחון ישראל כ"ץ כי תקיפה איראנית "תשחרר את ישראל מכל מגבלה קיימת" ותוביל לפגיעה בתשתיות צבאיות ואזרחיות באיראן, לרבות תשתיות אנרגיה. שר הביטחון הוסיף כי "הלחץ הכלכלי והחשש מהתקוממות פנימית עלולים לדחוף את המשטר האיראני לצעדי ייאוש", והדגיש כי צה"ל ערוך לכל תרחיש הן בהגנה והן בהתקפה.

נותר כעת לראות האם ישראל תיכנע לאיומים מטהרן, או שתמשיך בפעילות באזור תוך סיכון לתגובה איראנית ישירה.