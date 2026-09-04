פרקליטות המדינה הגישה ביום שישי כתב אישום לבית המשפט המחוזי מרכז נגד אזרח ישראלי, בגין עבירות ביטחון חמורות. בית המשפט נעתר לבקשת רשויות הביטחון והטיל צו איסור פרסום מקיף על מרבית פרטי התיק.

על פי הנוסח המצומצם שאושר לפרסום, האזרח נעצר לחקירה משותפת של השב"כ והמשטרה בעקבות חשד שהיה מעורב בפעילות ביטחונית חמורה.

בהודעה הרשמית שהותרה לפרסום נכתב: "אזרח ישראלי נעצר לחקירת שב״כ ומשטרה על רקע חשד לעבירות ביטחוניות. בחקירתו עלה, כי הנידון הופעל על ידי גורמי מודיעין זרים וכי היה מעורב בפעילות השפעה זרה".

לאחר השלמת החקירה, החליטה הפרקליטות להגיש כתב אישום ובמקביל הגישה בקשה למעצרו של החשוד עד לסיום ההליכים המשפטיים.

בנוסח שאושר לפרסום צוין: "עם סיום חקירתו הוגשו נגדו כתב אישום ובקשת מעצר עד תום ההליכים בגין עבירות ביטחון שיוחסו לו לאור הפעלתו על ידי גורמי מודיעין זרים נגד מדינת ישראל".

כתב האישום הוגש באמצעות פרקליטות מחוז מרכז לבית המשפט המחוזי מרכז.

בשל צו איסור הפרסום המקיף שהוטל, אין אפשרות לפרסם כל פרט נוסף מעבר למה שאושר במפורש על ידי בית המשפט. הפרקליטות הדגישה בבירור כי כל מידע אחר הקשור לעניין נאסר בפרסום.