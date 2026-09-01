כוחות הביטחון הכללי (שב"כ) וצה"ל ביצעו היום (יום ג') מבצע מיוחד במערב עיר עזה, במהלכו נלכד מועיין מוחמד אל-עראביד, אחד מבכירי מנגנון הביטחון הפנימי של ארגון הטרור חמאס. הלכוד, שנחשב ליעד איכותי ומחזיק במידע מודיעיני חשוב על פעילות הארגון, הועבר לטיפול ולחקירה בתוך שטח ישראל.

על פי הפרטים שפורסמו, השב"כ איתר את מיקום השהייה של הבכיר כבר לפני מספר שבועות. בתחילה נשקלה אפשרות לחסלו באמצעות תקיפה אווירית, אולם בסופו של דבר הוחלט על לכידתו החיה כדי לאפשר חקירה מעמיקה. התכנון למבצע נמשך חודשים ארוכים, והאישור הסופי לביצועו ניתן בימים האחרונים על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ. ניהול המבצע בוצע ממטה המבצעים המיוחדים של השב"כ.

על פי הדיווחים, במסגרת הפעולה השתתפו גם גורמים ממיליציות פלסטיניות מקומיות, ובכללם אנשים הקשורים למיליציית אבו שבאב. הכוחות הגיעו למבנה באזור אל-כתיבה שבו שהה אל-עראביד יחד עם בני משפחתו, ושם התפתחו חילופי אש שתועדו ופורסמו ברשתות החברתיות.

הבכיר נפצע במהלך הפעולה, נלכד והועבר לטיפול רפואי בבית חולים בישראל, כשהוא בהכרה ומסוגל לתקשר. במהלך המבצע נהרגו ארבעה פלסטינים, ביניהם אשתו ובנו של אל-עראביד.

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אל-עראביד, שהצטרף לארגון הטרור חמאס עוד בשנות התשעים, עסק בתקופה האחרונה בניסיונות לשקם את הארגון לאחר המלחמה. הוא נחשב לאחד הגורמים המרכזיים שפעלו למנוע את פירוק הארגון מנשקו. בנוסף, הוא אחראי מטעם חמאס על "תיק המיליציות" והיה ממונה על ההתמודדות עם מיליציות מקומיות הפועלות בתיאום עם ישראל.