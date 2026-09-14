דובר צה"ל אפי דפרין פרסם היום (שני) בשעות הצהריים תגובה חריפה לסרט התיעודי "נזק אגבי" העוסק בפעילות צה"ל במהלך המלחמה בשנים האחרונות, ושמעורר סערה רבה בישראל לאחר שזכה בפרס בפסטיבל ונציה.

הסרט מתאר את המערכות העומדות מאחורי מה שהוא מכנה "הרג נרחב" של אזרחים פלסטינים ברצועת עזה על ידי ישראל במהלך מלחמת חרבות ברזל, ומביא עדויות של ישראלים לפיהן מדובר בהרג המוני מכוון ושיטתי.

"הסרט 'נז"א' עוד לא פורסם במלואו אך ממה שניתן לראות בפרומו, מוצגות בו שורה של טענות קשות ושקריות ביחס לצה"ל ולמשרתיו", כתב דפרין. "הטענות המוצגות בפרומו אינן נכונות, וחלקן אף מוצגות באופן מעוות, מסולף ומנותק מהמציאות בשטח".

דפרין הדגיש: "חשוב לי להדגיש, צה"ל הוא צבא ערכי, הפועל בהתאם לדין הבין-לאומי ועל פי ערכים ואמות מידה מקצועיות מחייבות. כך פעלנו לאורך שלוש השנים האחרונות וכך נמשיך לפעול, גם בתנאי הלחימה המורכבים ביותר".

דובר צה"ל הפנה בקשה ליוצרי הסרט: "כדי לאפשר דיון ענייני, מקצועי ומבוסס ולא להסתפק במצגי שווא, אני מזמין את יוצרי הסרט לאפשר לנציגי צה"ל לצפות בסרט המלא, כדי שנוכל להתייחס באופן ענייני לכל אחת מהטענות המועלות בו. הדיון הציבורי סביב הסרט ראוי שיתנהל על בסיס עובדות - לא על בסיס מצגי שווא והכפשות שקריות".

בסיום דבריו כתב דפרין: "מאז השבעה באוקטובר צה"ל פועל ללא הרף להגנת המדינה ואזרחיה. אני יחד עם כל מפקדי צה"ל עומד באופן מלא מאחורי חיילי צה"ל, מפקדיו ומשרתיו, ודוחה בשאט נפש את ההכפשות המופרכות נגדם. מי שהקריבו והגנו, ועודם מגנים על המדינה - ראוי שיקבלו גיבוי והגנה חזרה".