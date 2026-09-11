( צילום: דובר צה"ל )

יום לאחר שצה"ל השמיד את מערך המנהרות של חיזבאללה מתחת לרכס עלי טאהר, פרסם דובר צה"ל תיעודים בלעדיים מתוך רשת המנהרות שסביבה פעלו הכוחות בתקופה האחרונה. בתיעודים נראים לוחמים נעים בתוך המנהרות הצרות והמסועפות, וכן ציוד ואמצעי לחימה שהוחזקו במתחם.

במערכת הביטחון נמסר כי המבצע ברכס היה מהמורכבים שביצע צה"ל בשנים האחרונות. המבצע נמשך כשלושה חודשים, כחלק ממהלך רחב יותר שהחל לפני כארבעה חודשים. בדרך לרכס חצו הכוחות את נהר הליטאני ופעלו בשורת מהלכי הטעיה שנועדו להפתיע את חיזבאללה ולפרק בהדרגה את היערכותו באזור.

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המבצע החל בחציה מורכבת של נהר הליטאני בציר עוקף ונסתר, בזמן שבחיזבאללה היו משוכנעים שצה"ל מתכוון לחצות במקום אחר. לוחמי סיירת גולני החלו לטהר את המרחב עד שתקפו את תשתית "חוצב להבות" דווקא מהעורף - וחיזבאללה הוכה בתדהמה. הלוחמים מצאו בשטח את תיקיהם הזרוקים של המחבלים שנמלטו לאחור. לוחם בהלם קרב נהרג בנתניה בבלי | 05.09.26 1 בשלב זה החל הטיפול בתשתיות התת-קרקעיות, שם ניסו המחבלים להילחם מתוך המעמקים אך ברחו כתוצאה מהלחץ הכבד. לאחר מכן יצאו הכוחות להתקפה הישירה על רכס עלי טאהר, הלב הפועם ומפקדת הפיקוד של הארגון, שם נתפסו אמצעי לחימה ייחודיים ואמצעים רגישים נוספים.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:50

בצבא הדגישו כי בניגוד לפרסומים שונים, לא היו במתחם מאות מחבלים ולא נמצאו בו איראנים או מומחים איראנים. עוד נמסר בצבא כי המחבלים יכלו לצאת מהמתחם ולהיכנע, אך לא עשו זאת. כשכוחות צה"ל נכנסו לבסוף לתוואים עצמם, הם מצאו בהם גם גופות של מחבלים שחוסלו במהלך הפעילות.

במערכת הביטחון חשפו כי בסך הכול הושמדו 5,410 מטרים של תוואי תת-קרקעי, תוך שימוש ב-1,100 טונות של חומרי חבלה. "להכניס כמות אדירה כזו של חומר נפץ תחת איום מתמיד של רחפני נפץ דרש אומץ לב עילאי של חטיבת הקומנדו ויחידת יהל"ם", נמסר במערכת הביטחון. "מדובר בשטח המורכב ביותר שאיתו התמודדנו שאולי בכל שלוש שנות המלחמה. שיפרנו את הביטחון משמעותית בזכות עקשנות הכוחות, יוזמות מקומיות וטכניקות קרביות מתקדמות".

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בצה"ל הבהירו כי השלמת המבצע לא תביא לנסיגה מהאזור. "הקו הצהוב הוא הקו", נאמר בצבא, ונמסר כי הכוחות יעברו כעת להתארגנות מחדש, אך צה"ל ימשיך לשלוט בקו ולאכוף את נוכחותו בו. לפי שעה, אין שינוי מתוכנן בפריסת שתי האוגדות באזור.

כוחות אוגדה 36, עוצבת הקומנדו ויחידת יהל"ם השלימו את המבצע רחב ההיקף ברכס עלי טאהר בדרום לבנון, במסגרתו פוצצו למעלה מאלף ומאה טון חומרי נפץ, השמידו את מפקדת יחידת באדר וחיסלו מחבלים רבים שהתבצרו במנהרות טרור עמוקות.

שר הביטחון ישראל כ"ץ הכריז כי צה"ל השלים את האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון, לאחר כיבוש רכס עלי טאהר האסטרטגי. השר הבהיר כי "ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד לפירוק החיזבאללה מנשקו בכל לבנון והסרת האיומים מעל תושבי הגליל".