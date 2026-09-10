דובר צה"ל התיר לפרסום תיעוד מתקיפה אווירית ברצועת עזה שבה חוסל המחבל פרח חאמד, מבכירי הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. חאמד היה מעורב ברצח שלושה חיילי צה"ל באינתיפאדה השנייה, שוחרר בעסקת שליט, והמשיך להכווין פעילות טרור ביהודה ושומרון מתוך הרצועה.

בתיעוד שפורסם נראה רגע החיסול המדויק של המחבל באמצעות תקיפה אווירית בשכונת שייח' עג'לין שבדרום-מערב העיר עזה. בסרטון נראים פיצוץ ממוקד המנטרל את היעד, עשן סמיך העולה מהמקום, ותיעוד של כוחות בשטח ומעבר אזרחים בסמוך לזירה מיד לאחר התקיפה.

פרח חאמד שימש דמות מרכזית במערך הטרור של חמאס לאורך שנים רבות. במסגרת פעילותו בחוליית 'סילוואד' בבנימין, הוא היה מעורב בשורה של פיגועים קשים. בפיגוע הירי באוקטובר 2003 בעין יברוד נפלו סמל אלעד פולק ז"ל, סמל רועי יעקב סולומון ז"ל וסמל ראשון ארז עידן ז"ל.

לאחר תפיסתו נשפט חאמד לשלושה מאסרי עולם מצטברים בגין חלקו המרכזי במעשי הרצח. בשנת 2011 שוחרר במסגרת עסקת שליט וגורש מיידית לרצועת עזה. גם לאחר הרחקתו לרצועה, חאמד המשיך בפעילותו וכיהן כגורם מרכזי בקידום ובהכוונת תאי טרור בגדה המערבית מתוך רצועת עזה.

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החיסול בוצע בפעילות משותפת ומודיעינית מדויקת של שב"כ, צה"ל ויחידת הגדעונים של משטרת ישראל (להב 433). על פי הנמסר ממערכת הביטחון, טרם ביצוע התקיפה האווירית ננקטו צעדים מקדימים כדי לצמצם ככל הניתן פגיעה בלתי מעורבים, שכללו שימוש בחימוש מדויק וקפדני וכן איסוף מודיעין ותצפיות מדויקות מהאוויר לאורך זמן.

במערכת הביטחון מדגישים כי המאמץ הנחוש והמשולב נגד מחבלים שלקחו חלק בפיגועי דמים ימשיך להתנהל בעוצמה בכל הזירות כדי להסיר איומים ולהגן על ביטחונם של אזרחי ישראל וכוחות הביטחון.