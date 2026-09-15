שלושה מבוקשים בפעילות טרור נעצרו בפשיטה לילית

במסגרת הפעילות המבצעית המוגברת לקראת חגי תשרי, עצרו הלילה (בין ראשון לשני) לוחמי מג"ב עוטף ירושלים שלושה מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור נגד אזרחי ישראל. המבצע בוצע בכפר ביר נבאלא בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ושל מחוז ש"י במשטרת ישראל.

על פי הפרטים שנמסרו מדוברות המשטרה, הפעילות התבצעה בשני שלבים: בשלב הראשון פשטו הלוחמים על בתיהם של שני מבוקשים בהכוונת שב"כ. הלוחמים איתרו את השניים כשהם ישנים בבתיהם ועצרו אותם במקום. בשלב השני, בהכוונת מחוז ש"י, פשטו הלוחמים על ביתו של מבוקש שלישי ועצרו גם אותו.

שלושת המבוקשים הועברו להמשך חקירה במשרד החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים. המבצע מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שמבצעים כוחות הביטחון בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון במסגרת ההיערכות המוגברת לקראת ימי החג.

כוחות הביטחון מגבירים את הפעילות המבצעית בתקופה זו במטרה למנוע פיגועים ולמעצר מחבלים מבוקשים. לפני מספר ימים סיכלו כוחות הביטחון הברחת כ-40 אמצעי לחימה בגבול המזרחי, כאשר נעצרו שני חשודים תושבי יריחו שברשותם נתפסו 34 אקדחים ושני נשקים מסוג M-16. בנוסף, עצרו כוחות דובדבן בהכוונת שב"כ מחבל בכיר בטולכרם שהיה מעורב בתכנון פיגועים וסחר באמצעי לחימה.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול למניעת הברחות נשקים וחומרי לחימה לקראת החגים. מדוברות המשטרה נמסר כי לוחמי משמר הגבול, יחד עם כלל כוחות הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הטרור ולמעצר מבוקשים, בכל מקום ובכל זמן, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל.