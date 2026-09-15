לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים סיכלו אמש ניסיון חדירה של עשרה שוהים בלתי חוקיים לשטח ישראל, בשיתוף פעולה מבצעי עם תצפיתניות צה"ל מיחידה 636.

בשעות הערב זיהו התצפיתניות, האחראיות על סריקת השטח והביטחון השוטף בגזרה, תנועה חשודה של קבוצת אנשים שחצתה את גדר ההפרדה באזור ביר נבאללה לכיוון השטח הישראלי. הזיהוי המהיר אפשר פתיחת נוהל מבצעי מיידי עוד לפני שהחשודים הספיקו להתרחק מהמקום.

עם קבלת ההתרעה בחמ"ל הוקפצו כוחות מג"ב לגזרה והחלו בפעולות סריקה ואיתור נרחבות. הלוחמים השתמשו באמצעים טכנולוגיים מתקדמים תוך כיוון רציף ומדויק מצד התצפיתניות, שעקבו ללא הרף אחר תנועת החשודים מחדר המלחמה. המעקב נמשך לאורך כל מסלול תנועתם בשטח הפתוח ובמרחב הבנוי, עד שזוהו כשהם עולים לרכב הסעות שהמתין לאסוף אותם באחד הרחובות.

בתיעוד שפרסמה המשטרה, מאמצעי התצפית והמעקב, נראה רכב החשודים מסומן בעיגול אדום כשהוא נע על גבי הגבעות והשטח הפתוח הסמוך לחומת ההפרדה במרחב ביר נבאללה. בהמשך הסרטון עובר התיעוד למבט אווירי לילי מפורט מעל האזור המיושב, שם נראה רכב הסעות לבן נחסם ונסגר מכל עבריו על ידי רכבי שטח צבאיים ורכבי מג"ב שהגיחו במהירות לרחוב הצר והביאו לעצירתו המלאה והפתאומית.

לוחמי מג"ב פרצו לרכב במהירות, השתלטו על יושביו ובצעו בדיקה קפדנית של כלל הנוסעים. בבירור הראשוני בשטח התברר כי כל עשרת הנוסעים הם תושבי יהודה ושומרון שנכנסו לשטח ישראל ללא אישורי כניסה או שהייה כחוק. נהג הרכב נעצר אף הוא, בחשד להסעת השוהים הבלתי חוקיים תמורת תשלום ובאופן המסכן את ביטחון המדינה. כלל החשודים והמסיע נלקחו להמשך חקירה באגף החקירות של מג"ב עוטף ירושלים, כאשר במערכת הביטחון מדגישים כי המאבק בתופעת השוהים הבלתי חוקיים והמסיעים ימשיך ביתר שאת.