מכה קשה לצינור המימון של ארגון הטרור חמאס: בהודעה משותפת של דובר צה"ל ודוברות השב"כ אושר כי כוחות הביטחון תקפו וחיסלו במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה את המחבל מחמד אבו עלואן, שכיהן כמנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור.

אבו עלואן, שהחל את פעילותו בארגון לפני כעשור, היה אחראי על תקצוב כלל המערכים של חמאס. על פי נתוני מערכת הביטחון, במהלך ימי המלחמה הועברו בהכוונתו הישירה למעלה ממיליארד שקלים למימון פעילות הטרור, והוא מילא תפקיד מרכזי בשימור משילות הארגון ובהישרדותו.

בתקופה האחרונה פעל המחבל לשיקום היכולות של חמאס תוך הפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש. חיסולו בוצע במטרה להסיר איום מיידי זה.

בצה"ל ובשב"כ הבהירו כי המאמצים לפגיעה בעורק המימון של הארגון נמשכים, לרבות סיכול ממוקד של מחבלים ושל רשת החלפנים והסייענים המנהלים העברות כספים בשווי מאות מיליוני דולרים.

כוחות הביטחון נותרים פרוסים במרחב בהתאם להסכמים, וימשיכו לפעול בנחישות להסרת כל איום ביטחוני.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו בהודעה משותפת: "צה"ל חיסל בחאן יונס את מחמד אבו עלואן, ראש מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס.

"ראש הממשלה ושר הביטחון משבחים את צה"ל ואת שב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבינו.

"אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור. לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".