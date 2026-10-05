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אירוע ביטחוני בגבול

חשוד חדר למוצב צה"ל בסוריה – וחוסל

חשוד התקרב למוצב במרחב האבטחה בדרום סוריה, התעלם מאזהרות וטיפס על הסוללה • הלוחמים פתחו באש וחיסלו אותו • בחסדי שמיים אין נפגעים לכוחותינו

לוחמי צה"ל במרחב האבטחה בדרום סוריה (צילום: דובר צה"ל)

אירוע ביטחוני חריג התרחש בלילה שעבר בגבול סוריה: חיסלו חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה בדרום סוריה.

האירוע אירע סמוך לכפר אל-חמדיה. מהפרטים שהתפרסמו עולה כי כוחות צה"ל זיהו את החשוד כאשר התקרב לעבר המוצב.

הלוחמים החלו מיד בנוהל מעצר חשוד והשמיעו אזהרות, אך החשוד לא נענה להן והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב. נוכח הסכנה הממשית, פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום.

בחסדי שמיים, לא נפגעו לוחמים בקרב כוחות צה"ל.

מדובר צה"ל מסר: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

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