אירוע ביטחוני חריג התרחש בלילה שעבר בגבול סוריה: לוחמי צה"ל חיסלו חשוד שניסה לחדור למוצב צבאי במרחב האבטחה בדרום סוריה.

האירוע אירע סמוך לכפר אל-חמדיה. מהפרטים שהתפרסמו עולה כי כוחות צה"ל זיהו את החשוד כאשר התקרב לעבר המוצב.

הלוחמים החלו מיד בנוהל מעצר חשוד והשמיעו אזהרות, אך החשוד לא נענה להן והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב. נוכח הסכנה הממשית, פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום.

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מדובר צה"ל מסר: "כוחות צה"ל זיהו לפני זמן קצר, חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר זיהוי מהיר, הכוחות ירו לעבר החשוד וחיסלו אותו, ללא נפגעים לכוחותינו. צה"ל ימשיך לפעול במרחב האבטחה בדרום סוריה ולהסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".