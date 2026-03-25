הלחימה בחיזבאללה

מפקדה, תחנות דלק ותשתיות: אלו היעדים שהותקפו הלילה בלבנון | צפו

תקיפות צה"ל בלבנון

צה"ל תקף שורת מטרות של ארגון הטרור ברחבי לבנון במהלך הלילה (רביעי), בהן מפקדת טרור בדאחייה ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

כמו כן הותקפו מספר תחנות דלק של חברת "אלאמאנה" שנשלטו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. תחנות הדלק שימשו כתשתית כלכלית משמעותית לפעילות טרור, שימשו לתדלוק משאיות המובילות אמצעי לחימה ומחבלים, והכניסו לארגון הטרור חיזבאללה רווחים בהיקף של מיליוני דולרים למימון פעילותו.

בצה"ל מציינים כי "זוהי דוגמה נוספת לניצול אזרחי מדינת לבנון על ידי חיזבאללה, שפועל בחסות אזרחית לקידום מתווי טרור".

