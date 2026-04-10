( צילום: דובר צה"ל )

כוחות צה"ל תקפו והשמידו מתחם של בית ספר בדרום לבנון, לאחר שזיהו באופן ודאי כי מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה השתמשו בו כבסיס לשיגור רקטות לעבר יישובי צפון הארץ.

מדובר באירוע הממחיש שוב את דפוס הפעולה של ארגון הטרור, המנצל מוסדות חינוך ומבנים אזרחיים למטרות צבאיות. תיעוד בזמן אמת של הסתרת המשגר התקרית התרחשה במרחב הכפר טיר זבנה שבדרום לבנון. מערכות האיסוף והתצפית של צה"ל זיהו את השיגורים שבוצעו מתוך שטח בית הספר. בסרטון ששחרר דובר צה"ל, המבוסס על מצלמות תרמיות המזהות חותמות חום, ניתן לראות בבירור את רגעי השיגור. מיד לאחר ביצוע הירי, מתועדים המחבלים כשהם מכניסים את משגר הרקטות לתוך המבנה האזרחי בניסיון להסתירו מתקיפת תגובה. בעקבות הזיהוי המהיר והמדויק, תקפו כוחות צה"ל את המתחם והשמידו את האיום שנשקף ממנו למדינת ישראל.

"צה"ל רואה בחומרה את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות לפעילות צבאית וימשיך לפעול נגד כל תשתית צבאית של הארגון בהתאם לדין הבין-לאומי על מנת להגן על מדינת ישראל", מסר דובר צה"ל.