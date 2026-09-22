איומי רצח מאיראן ליוסף חדאד: "נחתוך לכם את האצבעות"

יוסף חדאד ( צילום: באדיבות )

יוסף חדאד, פעיל ההסברה הידוע והמועמד השני ברשימת מפלגת 'עמך ישראל', קיבל בימים האחרונים סדרת מיילים המכילים איומים חמורים על חייו. באחד המסרים נכתב במפורש: "נחתוך לכם את האצבעות אחת אחת ונבתר את גופכם יחד עם האמריקאים. אנחנו אנשי המלחמה. לעזאזל אתכם".

במפלגת 'עמך ישראל' מעריכים, על סמך תוכן המסרים והסגנון שבו נוסחו, כי מקורם בגורמים הקשורים למשטר האיראני. עם זאת, זהות השולחים המדויקת טרם אומתה באופן רשמי.

האיומים שנשלחו לחדאד