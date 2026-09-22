איומי רצח מאיראן ליוסף חדאד: "נחתוך לכם את האצבעות"

יוסף חדאד, פעיל ההסברה הידוע והמועמד השני ברשימת מפלגת 'עמך ישראל', קיבל בימים האחרונים סדרת מיילים המכילים איומים חמורים על חייו. באחד המסרים נכתב במפורש: "נחתוך לכם את האצבעות אחת אחת ונבתר את גופכם יחד עם האמריקאים. אנחנו אנשי המלחמה. לעזאזל אתכם".
במפלגת 'עמך ישראל' מעריכים, על סמך תוכן המסרים והסגנון שבו נוסחו, כי מקורם בגורמים הקשורים למשטר האיראני. עם זאת, זהות השולחים המדויקת טרם אומתה באופן רשמי.
האיומים מגיעים על רקע פרסום שפרסם לאחרונה משרד המודיעין האיראני, ובו רשימה של אישים המוגדרים כעוינים למשטר, שעל אזרחים איראנים נאסר ליצור עמם קשר. חדאד, המכהן במקום השני ברשימת 'עמך ישראל', נמצא בראש אותה רשימה.
בתגובה לאיומים אמר חדאד: "המשטר האיראני מעולם לא היה צפוי יותר, אני מקבל גם ברשתות החברתיות איומים מפורשים ברצח. זה לא הפחיד אותי בעבר ולא מפחיד אותי היום, להיפך, זה מחזק אותי".
חדאד הוסיף והבהיר: "אני אמשיך לפעול למען מדינת ישראל ולמען החברה הישראלית. ולאויבים שמאיימים מאיראן ועד עזה, אני מוסר את הפתגם הערבי המוכר: روحوا بلّطوا البحر, לכו לרצף את הים".
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