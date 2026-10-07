ימים ספורים לאחר השלמת נסיגת כוחות צבא ארצות הברית מעיראק, מתפרסמים דיווחים זרים לפיהם וושינגטון העניקה לישראל חופש פעולה מוגבר במרחב האווירי של המדינה. על פי מקורות מערביים שצוטטו באתר החדשות האמירתי "אירם ניוז", ארה"ב הסירה מגבלות מבצעיות שהוטלו בעבר על חיל האוויר הישראלי.

הדיווח, שפורסם ביום ראשון, מצביע על כך שהמהלך עשוי לאפשר תקיפות ישירות נגד מיליציות הנתמכות על ידי איראן הפועלות בשטח עיראק. עד לנסיגה המלאה, הגבילה וושינגטון פעילות ישראלית נרחבת בעיראק מחשש שהמיליציות השיעיות יפעלו נגד כוחות אמריקאים ששהו במדינה.

על פי המקורות המערביים, ישראל שיתפה את הממשל האמריקאי בתוכניותיה ובאלה של המוסד לסיכול התבססות המיליציות. חיל האוויר הישראלי יוכל כעת לפעול בצורה ישירה ונרחבת יותר נגד יעדי מיליציות, מחסני כטב"מים וטילים, ותשתיות לוגיסטיות של איראן בעיראק.

מטרה מרכזית של הפעילות האפשרית היא שיבוש "המסדרון" האיראני העובר דרך עיראק לכיוון סוריה ולבנון, המשמש להעברת נשק מתקדם, כספים וסיוע לוגיסטי. במקביל, ארה"ב התחייבה לחזק את מערכי ההגנה האווירית שלה במזרח התיכון ולהקים רשת הגנה אזורית, מחשש לפעולות תגמול מצד איראן וגרורותיה.

יצוין כי נכון לעת הזאת אין אישור רשמי מצד ארצות הברית או ישראל לדיווח. מדובר בדיווח המבוסס על מקורות לא מזוהים.