רוכב אופנוע בן 30 נפטר בתאונה קשה בכביש 1

בשעות הלילה שבין יום רביעי ליום חמישי נפטר גבר כבן 30 בתאונת דרכים קשה בכביש 1, בסמוך למחלף השומרוני. הנפטר רכב על אופנוע ונפצע באורח אנוש. צוותי מד"א שהוגעזו למקום ביצעו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופן נאלצו לקבוע את פטירתו.

הדיווח על התאונה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 02:25 לפנות בוקר. כוחות החירום מיהרו למקום והתמודדו עם תמונה קשה: רוכב האופנוע שכב לצד הכביש במרחק ניכר מהאופנוע עצמו, כשהוא מחוסר הכרה וללא סימני חיים.

אלי ברנשטיין, חובש בכיר במד"א, ואריה וייס, חובש במד"א, תיארו את המצב הקשה שנחשף בפניהם: "ראינו את הפצוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, במרחק רב מן האופנוע שלו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות שבסופן לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

הנפטר סבל מחבלה רב־מערכתית קשה. המרחק הרב שבו נמצא מהאופנוע מעיד על עוצמת הפגיעה הקשה.

דוברות משטרת ישראל מסרה כי נפתחה חקירה בעקבות תאונת הדרכים שארעה בכביש 1 סמוך לצומת מישור אדומים, בה היה מעורב אופנוע. שוטרי תחנת מעלה אדומים הגיעו לזירה, ובוחני תאונות דרכים של מחוז ש"י יצאו למקום על מנת לחקור את נסיבות התאונה המדויקות.