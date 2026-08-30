התביעה המחוזית במחוז אושן הגישה כתבי אישום חמורים בעקבות תאונה קשה שאירעה בערב שבת האחרון בחניון מרכז הקניות NPGS בעיר ג'קסון שבניו ג'רזי. בתאונה נהרג התינוק יצחק רוזנברג ז"ל, כבן תשעה חודשים, ואימו ואחותו בת החמש נפצעו קשה ואושפזו.

התובע המחוזי בראדלי בילהיימר הודיע על הגשת כתב אישום נגד מריה קובון-גוסמן, בת 20 מטנרנטון, בעבירות של הריגה, שני סעיפי תקיפה באמצעות רכב, ונהיגה ללא רישיון בעת מעורבות בתאונה קטלנית, כך על פי דיווח באתר YWN.

בחקירה התברר פרט חמור: לקובון-גוסמן לא היה מעולם רישיון נהיגה תקף, לא במדינת ניו ג'רזי ולא באף מדינה אחרת בארצות הברית.

בנוסף, נעצרה אישה נוספת, אריאדנה לאזארו-פלורס, בת 22 מטומס ריבר, והואשמה בהתנהגות היוצרת סיכון ממשי למוות. לפי טענות התביעה, לאזארו-פלורס ידעה שקובון-גוסמן מעולם לא הוכשרה לנהוג ולא החזיקה ברישיון נהיגה כדין, אך למרות זאת אפשרה לה לנהוג ברכב.

האירוע הקשה התרחש ביום שישי בסמוך לשעה 11:55 בבוקר, בחניון מרכז הקניות ברחוב וסט קאונטי ליין. המקום היה עמוס באותה שעה עקב ההכנות לשבת קודש. על פי ממצאי החקירה, קובון-גוסמן נהגה ברכב פורד פיוז'ן כאשר פגעה באם יהודייה ובעגלת הילדים שבה היו שני ילדיה הקטנים.

בשל חומרת האירוע, הוזעקו למקום כוחות הצלה רבים, ביניהם מתנדבי ארגון 'הצלה' מרכז ניו ג'רזי וצוותי חירום נוספים, והוכרז על אירוע רב-נפגעים. שלושת הנפגעים – האם ושני ילדיה – פונו בדחיפות לבית החולים האוניברסיטאי ג'רסי שור בעיר נפטון. למרות מאמצי ההחייאה, פצעיו של התינוק יצחק רוזנברג ז"ל היו קשים ביותר, והרופאים נאלצו לקבוע את פטירתו בבית החולים.

אימו ואחותו בת החמש של התינוק ז"ל עדיין מאושפזות בבית החולים, ומצבן מוגדר כיציב על פי דיווחי התביעה. בקהילה היהודית ובכלל ישראל מתבקש הציבור להמשיך ולהתפלל לרפואתן השלמה של האם והבת, גולדה חנה בת לאה שיינדל ורוכל בת גולדה חנה, בתוך שאר חולי ישראל.

שתי החשודות נעצרו על ידי המשטרה והועברו למתקן הכליאה במחוז אושן, שם הן מוחזקות עד לדיון בהארכת מעצרן.