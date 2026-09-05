תאונה קשה ביותר התרחשה ביום שישי, רגעים ספורים לפני כניסת השבת, כאשר ילד קטן כבן ארבע נפגע באורח אנוש מרכב שנסע לאחור בשטח חניית ביתו. על פי הדיווחים הראשוניים, הרכב ביצע תמרון נסיעה אחורה בשטח החנייה, והנהג ככל הנראה לא הבחין בילד הקטן שנמצא בסמוך למקום.

בעקבות הפגיעה הקשה פרצה מהומה רבה, ובני משפחת הילד מיהרו להעלותו לרכבם הפרטי והסיעו אותו בדחיפות למרכז רפואי מקומי הפועל באזור. הילד הגיע למרכז כשהוא סובל מפציעות קשות ביותר ומצבו הוגדר כקריטי.

מיד עם הגעת הילד למרכז הרפואי הועבר דיווח למוקד מד"א, וצוותי פראמדיקים וחובשים הוזעקו למקום בדחיפות. הצוותים הרפואיים שהגיעו אבחנו מיד את חומרת מצבו של הילד, שהיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. הצוותים החלו מיד בטיפול מציל חיים, ובכלל זה פעולות החייאה מתקדמות, מורכבות וממושכות.

לאחר טיפול ראשוני במקום, הועבר הילד לניידת טיפול נמרץ ופונה בדחיפות רבה לחדר הטראומה בבית החולים. הפראמדיקים והחובשים המשיכו במאמצי ההחייאה לאורך כל הדרך ובמהלך הכניסה לבית החולים, כשהם נלחמים על חייו של הילד.

בעקבות התאונה הקשה, פתחו שוטרי מחוז ירושלים בחקירה מקיפה לבירור נסיבות האירוע המדויקות. כוחות משטרה רבים הגיעו לשטח החנייה ותחקרו את בני המשפחה ואת העדים שנכחו במקום, ובמקביל הוזעק לזירה בוחן תאונות דרכים.

הבוחן החל באיסוף ממצאים בזירה, בדק סימני צמיגים, בחן את שדה הראייה ואת זווית הנסיעה לאחור, במטרה להבין כיצד אירעה הפגיעה בעת התמרון האחורי והאם היה מדובר בשטח מת שמנע מהנהג לראות את הילד. הציבור כולו נקרא להרבות בתפילה ולעורר רחמי שמים לרפואה שלמה ומהירה של הילד.