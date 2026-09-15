הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ( צילום: יעקב כהן )

לקראת יום הכיפורים פרסם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מכתב הלכתי מפורט בעניין מנהג הכפרות, ובו הוא מזהיר מפני המציאות הנוצרת במוקדי כפרות המוניים ומבהיר מתי יש להעדיף קיום המנהג באמצעות מעות.

במכתבו עומד הראשל"צ על קדמות המנהג וחשיבותו, שנהגו בו קהילות ישראל לדורותיהם, אך לצד זאת מדגיש כי אין לקיים מנהג תוך עבירה על איסורים הלכתיים. הגר"י יוסף מתריע במיוחד מפני המציאות שעלולה להיווצר במוקדי הכפרות ההמוניים: עופות המוחזקים זמן ממושך בתנאים בלתי ראויים, ללא צל מספק, מזון ומים, וכן שחיטה במקומות שבהם אין אפשרות להבטיח פיקוח הלכתי ווטרינרי כנדרש. "מי שמקיים מצוה זו בעבירה של צער בעלי חיים, אנו חוששים שאין הוא מקיים כלל את המנהג, אלא עובר על צער בעלי חיים דאורייתא", כך מחדד הראשון לציון במכתבו.

הפסק המלא

הגר"י יוסף פוסק כי כאשר אין אפשרות להבטיח שהכפרות בעופות ייעשו ללא צער בעלי חיים ובתנאים הראויים על פי ההלכה, יש לקיים את מנהג הכפרות באמצעות כסף הניתן לצדקה.

במכתבו מציין הראשל"צ כי כך נהג גם אביו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שבשנותיו האחרונות ערך את הכפרות במעות ואמר: "זה הכסף ילך לצדקה".

באשר לסכום הכפרות, מבהיר הראשון לציון כי כל אדם ייתן כפי יכולתו, ומציין כי נכון להדר בסכום השווה לדמי עוף – 35 שקלים.

את מכתבו חותם הראשון לציון בתפילה: "שנזכה יחד עם כל בית ישראל להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום".