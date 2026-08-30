החזן והמלחין ר' שמואל טולידאנו משיק בימים אלו סינגל חדש בשם 'סדר מוסר', המבוסס על דברי הרמח"ל זי"ע בספר 'מסילת ישרים'. היצירה, המגיעה בעיצומם של ימי אלול, מעניקה ביטוי מוזיקלי לדברי המוסר העוסקים בתכלית האדם בעולם.

המילים נלקחו מפרק הראשון של ספר 'מסילת ישרים', ועניינן בשאלה היסודית של כל אדם: "האדם לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה, אלא בעבור מצבו בעולם הבא". הסינגל מציע מסר של התבוננות פנימית המתאים במיוחד לתקופה זו של השנה, כאשר הלבבות נפתחים לקראת ימי הדין והרחמים. בניגוד לסינגלים רבים המשוחררים בתקופה זו, נולד 'סדר מוסר' מתוך רצון להעניק לדברי המוסר של הרמח"ל זי"ע ביטוי מוזיקלי הנוגע ללב.

ר' שמואל טולידאנו הלחין את היצירה בעצמו, תוך שמירה על העומק הרוחני של דברי הרמח"ל זי"ע. העיבוד המוזיקלי נעשה בידי יהודה בן משה, אשר יצר מעטפת צלילית עשירה המעניקה מקום מרכזי למילים. על הקולות והמקהלה עבדו יהודה בן משה ואבי זאנו, שהוסיפו שכבות של עומק ורגש. המיקס בוצע בידי אבי זאנו, וההקלטות נערכו באולפני ybm.

הסינגל מהווה חלק מאלבום חדש שבהכנה, שכל לחניו פרי יצירתו של ר' שמואל טולידאנו. הבחירה לפתוח את האלבום דווקא ב'סדר מוסר' נעשתה במכוון - השיר נושא מסר של התבוננות והתעלות המתאים לתקופת ימי הרחמים. באמצעות הלחן וההגשה מבקש ר' שמואל להעניק לדברי המוסר ביטוי מוזיקלי המזמן להתבוננות פנימית.

ענווה נדירה בחופת הנינה הראשונה בבלי | 29.08.26

המסר המרכזי של היצירה נוגע בשאלת תכלית החיים. דברי ה'מסילת ישרים' מזכירים שהעולם הזה הוא מסדרון לעולם הבא, ושהמטרה האמיתית של האדם היא להתכונן למצבו בעולם הבא. השילוב בין המילים העתיקות של הרמח"ל זי"ע לבין הלחן והעיבוד המוזיקלי יוצר חוויה מיוחדת הפונה אל הלב, במיוחד בימים אלו של חודש הרחמים והסליחות.