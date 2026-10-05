רכב קרוס-אובר מתוצרת צ'רי מוטורס / צילום: יח''צ ( צילום: יח"צ | גלובס )

נתוני משרד התחבורה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2026 חושפים תמונה מפתיעה: טויוטה אמנם שומרת על המקום הראשון כמותג בודד עם 29,745 מסירות, אך מאחורי הקלעים מתרחשת מהפכה שקטה – קבוצת צ'רי הסינית הפכה לגוף הרכב הגדול ביותר בישראל, עם למעלה מ-57,000 מסירות.

התמונה המלאה מתגלה כאשר מאחדים את שלושת המותגים של הקונצרן הסיני: ג'אקו במקום השני עם 28,121 מסירות, צ'רי במקום השלישי עם 25,383 מסירות, ואומודה עם למעלה מ-4,200 מסירות. החיבור מעמיד את קבוצת צ'רי בפער עצום מעל קונצרן יונדאי-קיא הדרום-קוריאני. בצמרת השוק מתייצבים אחרי טויוטה שני המותגים הסיניים, ורק אחריהם יונדאי במקום הרביעי עם 22,654 מסירות וקיה במקום החמישי עם 20,532 מסירות. BYD הסינית רושמת 17,700 מסירות במקום השישי, בעוד סקודה הצ'כית היא הנציגה האירופית היחידה בצמרת עם 16,596 מסירות במקום השביעי. בזירת הרכבים החשמליים הטהורים, טסלה עדיין מובילה עם 4,980 מסירות, אך המותג הסיני אקספנג נושף בעורפה במקום השני עם 4,730 מסירות – פער של כ-250 רכבים בלבד. חודש ספטמבר היה דרמטי במיוחד עבור טסלה, עם כ-1,800 מכוניות שנמסרו בעקבות הגעת אניית משלוח גדולה ששחררה עומסי הזמנות. מטוסים סיניים בסואץ: ישראל לוחצת לאשר מכירת F-15 למצרים יהודה פנחסי | 22.09.26 כמעט מלחמה: ארה"ב תכננה להפציץ ספינה סינית אריה לוי | 22.09.26 ההבדל בגישה בולט: בעוד טסלה שומרת על מחירי פרימיום ושיווק דיגיטלי, המותגים הסיניים מציעים רכבי מנהלים חשמליים מאובזרים בעשרות אחוזים פחות, תוך פריסת אולמות תצוגה מסורתיים ושירות לקוחות פרונטלי.

רכב חשמלי | אילוסטרציה ( צילום: יצרן )

אולם לצד ההצלחה המסחררת של חלק מהיצרנים הסיניים, נתוני משרד התחבורה חושפים גם צד מדאיג: עשרות מותגים סיניים שבעבר שווקו בישראל בהבטחות גדולות, לא מסרו אפילו מכונית אחת בתשעת החודשים הראשונים של השנה. בין השמות שנעלמו לחלוטין: סקאיוול שהחלה בקול תרועה עם רכבי פנאי חשמליים גדולים, סרס ו-EVEASY.

עבור הצרכן הפרטי, נעלמותם של מותגים אלו מהווה תמרור אזהרה: רכישת רכב מתוצרת מותג שנעלם מהארץ פירושה צניחה חדה במחיר השוק שלו, קושי עצום במכירה כרכב יד-שנייה, וחוסר זמינות של חלקי חילוף, תוכנות מעודכנות ומוסכים מורשים.

במקביל, משרד האנרגיה פרסם לפני כחודש מודל ביקושים מעודכן המתריע על צניחה דרמטית בשוק הרכב החשמלי: נתח השוק ירד מ-25% ב-2024 ל-20% ב-2025, ובמחצית הראשונה של 2026 הגיע ל-12% בלבד. לשם השוואה, באירופה נתח השוק מתקרב ל-30% ובסין הוא עומד על כשליש מכלל המכירות.

הזווית של המשפחה החרדית: יתרונות, אתגרים וחידת המגורים

עבור משפחות במגזר החרדי, משוואת הרכב שונה בתכלית מזו של המגזר הכללי. שלושה גורמים מרכזיים מכתיבים את ההחלטה:

1. צורך אמיתי ברכבי 7 ו-8 מקומות

במשך עשרות שנים, הרכב המשפחתי החרדי האולטימטיבי היה שם נרדף לטויוטה סיינה, מאזדה 5, טויוטה ורסו או מיצובישי אאוטלנדר. הבעיה המרכזית בשנים האחרונות הייתה עליית מחירי הרכבים הללו לרמות גבוהות במיוחד. היצרנים הסיניים, ובראשם צ'רי וג'אקו, זיהו את הפער והחלו להציע רכבי קרוסאובר בעלי 7 מקומות ישיבה מאובזרים בעלות הנמוכה בעשרות אלפי שקלים מהמתחרות היפניות והאירופיות. הפיתוי הכלכלי ברור, אך המשפחה החרדית עדיין בודקת בשבע עיניים את גודל תא המטען שנותר כאשר כל שבעת המושבים פתוחים – נקודת תורפה ידועה בחלק מהדגמים הסיניים.

טויוטה ( צילום: Shutterstock )

2. אתגר הטעינה בבניינים המשותפים

בעוד שבמגזר הכללי רבים עוברים לחשמליות מלאות, בערים החרדיות המציאות שונה. שכונות צפופות בבני ברק, מרכז ירושלים או רמת בית שמש בנויות על בנייני מגורים משותפים ללא חניות רשומות בטאבו או ללא תשתית חשמל שתאפשר התקנת עמדות טעינה ביתיות לכל שכן. מסיבה זו, הציבור החרדי פחות מסתער על רכבים חשמליים טהורים (דוגמת טסלה), ומעדיף באופן מובהק את רכבי הבנזין, ההיברידי והפלאג-אין (PHEV) – כדוגמת דגמי צ'רי וג'אקו המובילים, שאינם כובלים את הנהג לעמדת טעינה ביתית.

3. שאלת השמירה על הערך והסחירות

השיקול הכלכלי במגזר מוטה מאוד קדימה. מותגים ותיקים כמו טויוטה ויונדאי נחשבים עד היום כ"מניות בטוחות" בשוק היד-שנייה, שנמכרות לעיתים קרובות במהירות בתוך הקהילה. המותגים הסיניים טרם הוכיחו עמידות שוק לאורך עשור שלם, והחשש מפני ירידת ערך מהירה עדיין מרתיע חלק מהקונים השמרנים.

בשורה התחתונה, שוק הרכב בישראל מודל 2026 כבר אינו צועד לקראת מהפכה – הוא נמצא עמוק בתוכה. השליטה הבלתי מעורערת של קבוצת צ'רי במסירות הכלליות, לצד הזינוק הדרמטי של אקספנג בסגמנט החשמלי, מוכיחים כי נהגי ישראל הצביעו ברגליים ואימצו בחום את השפע והאבזור הטכנולוגי שהמזרח הרחוק מציע.

עבור הצרכן החרדי הנבון, שמנהל תקציב משפחתי מורכב וזקוק לפתרונות שינוע יציבים, התמונה מורכבת בהרבה: הבחירה ברכב חדש צריכה להיעשות מתוך שיקול דעת מעמיק, תוך התחשבות באתגרי הטעינה בריכוזים הצפופים, בדיקת ההתאמה האמיתית למשפחה ברוכת ילדים, והקפדה יתרה על היצמדות למותגים גדולים ובעלי "גב" חזק כדי להימנע מנפילה במלכודת המותגים הנעלמים.

המהפכה הסינית כאן כדי להישאר, אך את המפתח לרכב הבא שלכם כדאי לסובב רק לאחר שבחנתם לא רק את המסכים הנוצצים, אלא גם את האמינות ושווי השוק של מחר.