המתיחות בים סין הדרומי הסלימה ביום שישי האחרון, כאשר ספינת משמר חופים סינית התנגשה בכלי שיט ממשלתי של הפיליפינים. ההתנגשות אירעה במהלך משימה לאספקת דלק לדייגים, תועדה בווידאו והובילה לחילופי האשמות חריפים בין שתי המדינות.

הספינה הפיליפינית BRP Datu Magat Salamat פעלה כ־54 מייל ימי מחופי מחוז פאלאוואן, באזור שמנילה מגדירה כחלק מהאזור הכלכלי הבלעדי שלה. בסרטון שפרסם משמר החופים הפיליפיני נשמעים אנשי הצוות צועקים "היערכו לפגיעה" רגעים ספורים לפני ההתנגשות. לא דווח על נפגעים, אולם בתמונות מהאירוע נראו נזקים למעקות ולמבני מתכת, וחלקים שהתנתקו ונפלו לסיפון.

הרשויות בפיליפינים טענו כי ההתנגשות בוצעה בכוונה תחילה. דובר משמר החופים הפיליפיני מסר כי כלי השיט הסיני חתך את נתיב הספינה הפיליפינית ממרחק של כעשרה מטרים, חזר על התמרון דקות לאחר מכן ולבסוף התנגש בה.

בסין דחו את הטענות והציגו גרסה שונה לחלוטין. דובר משמר החופים הסיני טען כי הספינה הפיליפינית "שינתה בכוונה את מסלולה והאיצה לפתע כדי לחצות את חרטום הספינה הסינית", וזאת למרות אזהרות חוזרות ונשנות.