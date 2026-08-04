התרסיס ניפץ שמשה ( צילום: מסך )

תיעוד שהופץ ברשתות מציג מכונית שבה מכל תרסיס התפוצץ כתוצאה מחשיפה לחום כבד, כאשר עוצמת הפיצוץ גרמה לשמשה הקדמית להישבר לרסיסים.

לפי הפרטים שפורסמו, המכל היה מונח בתוך הרכב במהלך יום חם במיוחד. תוך זמן קצר יחסית, הטמפרטורה בתא הנוסעים טפסה לרמות קיצוניות, עד שהמכל התפוצץ. התופעה נובעת לא רק מהטמפרטורה הגבוהה בחוץ, אלא בעיקר מאפקט החממה הנוצר בתוך רכב סגור. ביום חם, הטמפרטורה בתוך מכונית החונה בשמש עולה במהירות רבה ויכולה להיות גבוהה בעשרות מעלות מהטמפרטורה החיצונית.

התרסיס ניפץ את השימשה - צילום: רשתות חברתיות התרסיס ניפץ את השימשה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:12

מחקרים שנערכו בתחום מראים כי בתוך רכב סגור הטמפרטורה עשויה להגיע תוך זמן קצר ל-50, 60 ואף למעלה מ-60 מעלות צלזיוס, בהתאם לטמפרטורה שבחוץ, לעוצמת קרינת השמש ולמשך הזמן שבו הרכב נמצא בשמש.

המשמעות המעשית היא שגם כאשר בחוץ נמדדות כ-35 מעלות, בתוך תא הנוסעים הטמפרטורה עלולה להיות גבוהה בהרבה. לוח המחוונים, המושבים ומשטחים נוספים סופגים את קרינת השמש ומעבירים את החום לחלל הסגור, בעוד שהאוויר החם לא יכול להתפזר כפי שהיה קורה בחלל פתוח.

מכלי תרסיס, דאודורנט, צבע וחומרים דומים מאוחסנים במכלים אטומים שבהם קיים לחץ פנימי. כאשר המכל מתחמם, הלחץ בתוכו עולה. אם הטמפרטורה מגיעה לרמה שהמכל אינו מסוגל לעמוד בה, עלול להתרחש כשל במכל ושחרור פתאומי של הלחץ.

נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב - צילום: רשתות חברתיות נהג שכח מטען בתוך בתוך הרכב | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:11

מעבר לנזק הרכושי לרכב, הסכנה העיקרית היא לבני אדם. אדם הנמצא בתוך הרכב בעת אירוע כזה עלול להיפגע מרסיסי זכוכית, מחלקי המכל או מהחומר שבתוכו. גם כאשר אין אדם ברכב, התוצאה עלולה להיות נזק ניכר לתא הנוסעים ולחלונות.

הסכנה אינה מוגבלת למכל מסוים בלבד. מוצר שנראה רגיל לחלוטין בחדר ממוזג עלול להתנהג באופן שונה לחלוטין כאשר הוא נשאר במשך זמן ממושך בתוך תא נוסעים שהתחמם לטמפרטורות קיצוניות.

מומלץ להימנע מהשארת מכלי לחץ מכל סוג שהוא ברכב בימי חום, ולהקפיד על כך במיוחד בעונת הקיץ.