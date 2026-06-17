האדמו"ר מגור ( צילום: שוקי לרר )

כוננות חסרת תקדים בקרב רבבות חסידי גור מכל רחבי הארץ אשר עושים בשעות אלו (רביעי) את דרכם לקראת עצרת המחאה האדירה שתתקיים אחה"צ מול חומות כלא 10, במחאה נגד גיוס בני הישיבות ועל רקע מעצרו של הבחור החסיד.

כפי שדיווחנו אמש ב'בבלי', ההחלטה הדרמטית בחסידות לצאת למפגן כוח פומבי התקבלה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור תושב אשדוד, שנעצר כשהגיע להסדיר את מעמדו הצבאי. אלא שהבוקר, חלה תפנית דרמטית שמסעירה את החסידות, לאחר שעות ארוכות של מגעים מול משטרת ישראל וקבלת האישורים הנדרשים, התקבלה ההחלטה הרשמית כי האדמו"ר מגור יגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה. יצוין כי עד לשעות הבוקר התוכנית המקורית הייתה כי רק בניו של האדמו"ר ייצגו את הנהגת החסידות במעמד האדיר, אולם עם קבלת האישורים וההבנה כי מדובר במערכה עקרונית על ציפור הנפש, הגיעה ההודעה המרעישה על הגעתו של הרבי. עם שמיעת הבשורה, הוכרז על גיוס כללי בחסידות, ורבבות חסידים - זקנים, אברכים ובחורים - נוהרים בשעות אלו ברכבות ובמאות אוטובוסים מכל ריכוזי גור בארץ, כדי לזעוק את זעקת התורה ולחזות בנועם זיו פניו של האדמו"ר. הפלג הירושלמי: "משטרת בן גביר נוהגת באלימות משפילה; לא תצליחו לשבור איש" חזקי שטרן | 11:34 "אגודת ישראל לא נכס של מישהו אחד"; ח"כ פרוש במתקפה חריפה נגד גור | צפו חנני ברייטקופף | 13:46 בדיווח שקיבלנו נמסר כי האדמו"ר כבר יצא ממעונו בירושלים, ובשעה זו עושה דרכו אל עבר כלא 10.

השטח מול כלא 10 לקראת העצרת הענק ( צילום: ישראל כהן בטוויטר )

אחד החסידים מציין ל'בבלי' כי מדובר באירוע היסטורי ללא תקדים. בעבר אמנם נרשמו השתתפויות של אדמו"רים בעצרת מחאה מול חומות הכלא הצבאי, אך מעולם לא היה זה מנהיג בסדר גודל של החסידות הגדולה בישראל, שמגיע בגפו להפגנת שטח שכזו מחוץ לחומות הכלא.

עסקני גור ע"י כלא 10 ( צילום: ישראל כהן בטוויטר )

תוכנית העצרת:

16:30 אמירת תהילים.

16:50 תפילת מנחה ברוב עם הדרת מלך תחת כיפת השמים.

17:10 דברי חיזוק מהרה"ג ר' משה חיים דנדרוביץ.

בוועדת ההיערכות של החסידות קוראים לציבור לשמור על הסדר הציבורי ולהישמע להוראות הסדרנים והמשטרה במקום, כדי למנוע פרובוקציות מיותרות.

אתר 'בבלי' ימשיך לעקוב מקרוב, ויעביר דיווחים שוטפים, תיעודים וגלריות מהמעמד האדיר.