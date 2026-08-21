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ברוקלין

כשהמים עלו: תמימי 770 פינו את הספרים במהירות וחזרו לשקידתם

גשמים עזים הציפו את המרכז העולמי בקראון הייטס • הבחורים העבירו ספרים ותפילין למקומות גבוהים ועברו ללמוד בעזרת נשים

הזירה ב-770 (צילום: לפי סעיף 27א)

גשמים עזים שירדו ביום חמישי בערב על ברוקלין גרמו להצפות במרכז חב"ד העולמי ה-770 המפורסם בשכונת קראון הייטס. המים חדרו לזאל המרכזי ולחלקים נמוכים של המבנה, ויצרו מצב שבו התמימים נאלצו לפעול במהירות להצלת ספרי קודש ותפילין.

ברגע שהמים החלו לעלות, בחורי הישיבה מיהרו להוציא ספרים מהמדפים הנמוכים באזורים שהוצפו והעלו אותם למדפים גבוהים ולמשטחים מוגבהים. גם תפילין וחפצים אישיים שהיו מאוחסנים בארונות נמוכים במרתף פונו למקומות בטוחים מעל גובה המים.

צילום: צילום: מתוך הרשתות החברתיות

צוות הניקיון של המקום גויס מיד לטיפול במצב, וכאשר עוצמת הגשם פחתה החלו בניגוב המים ובניקיון האזורים שנפגעו. למרות התנאים הקשים, הבחורים לא הפסיקו את שגרת הלימוד – הם עברו מהחלקים המוצפים לאזורים שלא נפגעו, ובכלל זה עזרת הנשים המרווחת, ושם המשיכו ללמוד תורה בהתמדה בעוד הסערה נמשכת בחוץ.

שירות מזג האוויר הלאומי הוציא אזהרת שטפונות פתאומיים לברוקלין ומנהטן זמן קצר לפני השעה 17:40, שנשארה בתוקף עד 19:45, כאשר גשם חזק עבר דרך העיר בשעות העומס. ניו יורק נותרה תחת משמר שטפונות עד השעה 02:00 לפנות יום שישי, עם אזהרות של חזאים שקצב הגשמים עשוי להגיע לכשני אינץ' לשעה באזורים מסוימים.

אמנם הצפות ב- במהלך סערות חזקות אינן דבר חדש, אך ההצפה ביום חמישי הייתה פחות חמורה בהרבה מאירועים קודמים. הדבר מיוחס למאמצים נרחבים שעשתה הנהלת המקום לשיפור מערכות הניקוז ולביצוע תיקונים שנועדו למנוע חדירת מים למבנה. בשנים האחרונות עבר המבנה ההיסטורי אירועים שונים, ובכלל זה התנגשות רכב מכוונת שגרמה לנזק כבד.

ההצפה הגיעה בתזמון מצער במיוחד – ממש לאחר ניקיון יסודי של בית המדרש המרכזי לקראת חודש תשרי, כולל עבודה בשבוע האחרון לניקוי והברקת הרצפה. עם זאת, הבחורים המשיכו בשגרת הלימוד ללא הפרעה, בביטוי מרשים של מסירות ללימוד תורה גם בתנאים מאתגרים.

קראון הייטסחב"דשיטפונות770
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