הרב זלמן גרוסבאום, שליח חב"ד בניו ג'רזי ומנהל מרכז 'לייף טאון' לבעלי צרכים מיוחדים, פרסם בימים אלו סיפור מופלא של השגחה פרטית שהחל באירוע מצער והסתיים בחזרה מרגשת למצוות.

במרכז הקהילתי מופעלת עמדת תפילין ציבורית המאפשרת לכל יהודי העובר במקום לעצור ולהניח תפילין. יום אחד התגלה כי אחד מזוגות התפילין נעלם. לאחר חיפושים ממושכים שלא העלו דבר, החליט הצוות לבדוק את הקלטות ממצלמות האבטחה.

למרבה ההפתעה, הקלטות חשפו כי אחת המלוות שהגיעה עם קבוצת תלמידים ניגשה לעמדה, הרימה את התפילין, הכניסה אותן לתיקה והסתלקה מהמקום.

אנשי המרכז פנו מיד להנהלת בית הספר, שם קיבלו את הידיעה בהלם ובבושה עמוקה. בחקירה טענה הסייעת כי סברה שהתפילין מיועדות לחלוקה חינם. אולם התברר כי עוד לפני שבית הספר הספיק ליצור עמה קשר, האשה החליטה שאין לה צורך בתפילין והשליכה אותן לפח האשפה.

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מדובר באירוע כואב במיוחד, שבו תשמיש קדושה יקר ערך נזרק ככלי שאין בו חפץ. הנהלת בית הספר לקחה על עצמה את האחריות המלאה והסדירה מיד תשלום מלא עבור זוג תפילין חדש ומהודר.

כאשר התפילין החדשות הגיעו והונחו על שולחנו של הרב גרוסבאום, עלה במוחו רעיון שהוביל לשרשרת אירועים מרגשת. הרב נזכר בבילי ספירו, אב משפחה המעורב בפעילות הארגון שנים רבות. בשנים האחרונות הפך בילי למתנדב פעיל ונלהב, המחלק ערכות שבת ומארזים לחולים ומסייע בכל לבו לפעילות המקום.

לאורך השנים הציעו לו שוב ושוב להניח תפילין, אך הוא תמיד סירב בנימוס. רק לאחרונה פתח את ליבו וחשף את הסיבה האמיתית: "אני רוצה לספר לך למה אני תמיד מסרב", אמר בילי. "מספר חוויות לא נעימות במהלך השנים הפכו אותי לסטרילי באופן מוגזם. המחשבה להניח תפילין שהונחו על ידי אנשים אחרים קשה לי מאוד".

הרב גרוסבאום קיבל את דבריו בהבנה, אך חשב בליבו: אם אי פעם תהיה בידיו הזדמנות להשיג זוג תפילין חדש לחלוטין שאיש לא עטה מעולם, הוא יפנה אליו שוב.

כעת, כשהתפילין החדשות מונחות על שולחנו, ידע הרב שבילי אמור להגיע למרכז באותו בוקר. הוא מיהר להתקשר אליו והציע לו להניח את התפילין החדשות שאיש לא נגע בהן מעולם. בילי, שבדרך כלל נרתע, נענה מיד וללא היסוס.

כשהגיע למקום, הניחו השניים את התפילין יחד ברגעים מרגשים עד דמעות. בילי שיתף בגילוי לב כי זו הפעם הראשונה שהוא מניח תפילין מאז חגיגת בר המצווה שלו – מזה עשרות שנים.

בראותו עד כמה היה נרגש, שאל הרב: "אם יהיה לך זוג תפילין משלך, כך שהחשש לא יהווה מכשול, האם תהיה מוכן להניח אותן באופן קבוע?". בילי ביקש זמן למחשבה, וכבר למחרת בבוקר התקשר נרגש והודיע: "זלמן, אם תשיג לי זוג תפילין, אני מתחייב להניח אותן באופן קבוע".

דרך ארגון 'בנק התפילין' הושג עבורו זוג אישי, ובינתיים הושאלו לו התפילין החדשות. הסיפור כולו קיבל משמעות רוחנית עמוקה עוד יותר כשהתברר כי היום שבו הניח בילי את התפילין לראשונה היה ט"ו באב – יום שבו לפי תורת החסידות האור הגדול ביותר בוקע דווקא מתוך החושך, כפי שהפכה הגניבה הכואבת לפתח של אור וחיבור לכל החיים.