ימי קודש חוו חסידי ספינקא בחג הסוכות שחלף, כשזכו לבלות את ימי החג בצל קודשו של האדמו"ר שליט"א במרכז החסידות בשכונת רמת בית שמש ד'.

תיעוד מקיף שצולם על ידי הצלם יהושע פרוכטר מלווה את החסידים לאורך כל ימי החג: מבחירת ארבעת המינים בערב החג, דרך שמחת בית השואבה והתכנסות אבות ובנים בחול המועד, ועד לטיש הושענא רבה המרומם.

בערב החג הגיעו החסידים לבחור את ארבעת המינים בפני האדמו"ר שליט"א ולקבל את ברכתו. האווירה הייתה ספוגה ציפייה והתרגשות לקראת ימי החג הקדושים.

במוצאי יום טוב ראשון, ליל אושפיזין יצחק עקידתא, התקיימה שמחת בית השואבה שהרקיעה שחקים. האדמו"ר שליט"א נראה מפזז בעוז יחד עם החסידים, כשהם רוקדים כתף אל כתף בשמחה גדולה.

ימי קודש בחצר נדבורנה ירושלים חיים כהן | 07.10.26

בימי חול המועד התקיים אירוע מיוחד של אבות ובנים, שבו זכו מאות משפחות להתקרב לאדמו"ר שליט"א ולקבל את ברכתו הקדושה.

בנוסף התקיימה נטילת לולב ותפילת שחרית בהשתתפות קהל רב של חסידים, שזכו להתפלל בצל קודשו של האדמו"ר שליט"א ולהיות שותפים לעבודת הקודש.

בליל הושענא רבה התכנסו החסידים ללימוד משנה תורה, כמנהג ישראל סבא. החסידים למדו את דברי הרמב"ם הקדושים בבית המדרש, תוך הכנה רוחנית לקראת יום הדין האחרון.

השיא הגיע בטיש ליל הושענא רבה, כאשר האדמו"ר שליט"א ערך את השולחן הטהור בפני החסידים. האווירה הייתה מלאת התעלות ודבקות, כשהחסידים זכו לשמוע דברי תורה ולהסתופף בצל קודשו בליל החיתום.