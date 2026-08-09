דגני הבוקר Froot Loops האמריקניים מוכרים בעיקר בזכות צבעיהם הבולטים – אדום, כחול, ירוק וצהוב – שהפכו לסימן ההיכר של אחד ממוצרי הבוקר הפופולריים ביותר בקרב ילדים בארצות הברית.

אולם בעתיד הקרוב צפויה הקערה להשתנות במידה מסוימת.

חברת WK Kellogg הודיעה כי עד סוף שנת 2026 תסיר את כל צבעי המאכל המלאכותיים מדגני הבוקר שלה. מדובר בהקדמה של לוח הזמנים בשנה שלמה – שכן רק בשנה שעברה התחייבה החברה לבצע שינוי זה עד סוף 2027.

השאלה המרכזית היא כיצד ניתן לשמור על המראה הצבעוני המוכר של הדגנים.

זו בדיוק האתגר שעמד בפני החברה.

לדברי נציגי קלוג'ס, החברה הצליחה לאתר חלופות המבוססות על מיצי פירות וירקות, שיספקו למוצרים כגון Froot Loops ו-Apple Jacks את הגוונים המוכרים ללא שימוש בצבעים סינתטיים.

החברה אף השקיעה בציוד ייצור חדש שיאפשר את המעבר לצבעים ממקורות טבעיים.

נכון לעת הזו, רשימת הרכיבים של Froot Loops האמריקני כוללת צבעים כגון Red 40, Yellow 5, Yellow 6 ו-Blue 1. גם במוצר Apple Jacks מופיעים חלק מאותם צבעים.