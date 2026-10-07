ברוך דיין האמת: בשיבה טובה נסתלקה הבוקר לבית עולמה הרבנית הצדקנית מרת באשע אסתר פריש ע"ה, אלמנת הגה"צ המקובל רבי דניאל פריש זצ"ל, בעל הפירוש 'מתוק מדבש' על ספר הזוהר הקדוש.

במשך עשרות בשנים עמדה הרבנית ע"ה לימין בעלה הגדול זצוק"ל בכל מפעלותיו הכבירות. בעוד הוא שקד על דלתות התורה בנגלה ובנסתר ומסר את נפשו על הכלל והפרט בהרחבת גבולות הקדושה ובהפצת תורת הנסתר, היא נשאה בעול הבית בכוחות נפש עילאיים ואיפשרה לו להקדיש את כל כולו למפעלו הגדול, שהפך לנכס צאן ברזל בכל תפוצות ישראל.

ביתם בלב שכונת מאה שערים בירושלים היה שם דבר בנתינתו. שולחנה הערוך קירב בחורי ישיבות, אברכים ואורחים שהגיעו מקרוב ומרחוק לשבתות ולמועדים, כשהיא מקרינה הוד קדומים, צניעות נדירה ורוך אין סופי.

לצד הנהגת הבית המפואר, ידעו מכריה ובני משפחתה לספר על דמות שכולה תפילה. שעות ארוכות הייתה שופכת שיח לפני קונה, כשספר התהילים הצמוד לא מש מידיה הטהורות. היא הרבתה לפקוד קברי צדיקים ולהעתיר בדמעות חמות עבור הכלל והפרט, ותפילותיה בקודש פנימה הותירו חותם עמוק על כל מי שזכה לחסות בצלו של הבית.

הרבנית ע"ה הותירה אחריה דור ישרים מבורך — בנים וחתנים, מרביצי תורה, הממשיכים את השושלת המפוארה בדרכי אבות.

מסע ההלוויה יצא הבוקר בשעה 11:00 מבית המדרש הגדול דחסידי תולדות אברהם יצחק במאה שערים, יעבור דרך בית המדרש תולדות אהרן, ויעשה את דרכו להר הזיתים, שם תיטמן למנוחת עולמים בסמוך לבעלה הגדול זצ"ל.

בני המשפחה ישבו שבעה בבית בנה, הרה"ח רבי אברהם פריש, ברחוב סלונים 15 בירושלים.

תנצב"ה.