הרה"ג רבי צבי זאב ברגר זצ"ל ( צילום: אחים לאנטשעווסקי )

אבל כבד פקד אתמול (יום שלישי) את חצר צאנז קלויזנבורג, עם היוודע הבשורה המזעזעת על הסתלקותו הפתאומית של הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, מו"ץ בקהילת צאנז קלויזנבורג ומורה הוראה מובהק בבית ההוראה 'קארלסבורג' בבורו פארק. המנוח זצ"ל נסתלק לבית עולמו במהלך שהייתו למנוחה בשווייץ, והוא כבן ארבעים ושלוש שנים בלבד.