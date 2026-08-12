אבל כבד פקד אתמול (יום שלישי) את חצר צאנז קלויזנבורג, עם היוודע הבשורה המזעזעת על הסתלקותו הפתאומית של הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל, מו"ץ בקהילת צאנז קלויזנבורג ומורה הוראה מובהק בבית ההוראה 'קארלסבורג' בבורו פארק. המנוח זצ"ל נסתלק לבית עולמו במהלך שהייתו למנוחה בשווייץ, והוא כבן ארבעים ושלוש שנים בלבד.
הגאון זצ"ל יצא בימים האחרונים לשווייץ למנוחה. בלילה שבין יום שני ליום שלישי נפטר בשנתו בפתאומיות, ככל הנראה עקב אירוע לבבי. בשעות הבוקר, כאשר לא התעורר משנתו, הוזעקו כוחות ההצלה והרפואה, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את פטירתו במקום.
המנוח זצ"ל היה מגדולי מורי ההוראה והדיינות בשכונת בורו פארק שבברוקלין. כיהן כמו"ץ מובהק בקהילת צאנז קלויזנבורג, ובמקביל שימש כמורה הוראה בבית ההוראה המפורסם 'קארלסבורג', שייסד הגאב"ד הגה"צ רבי יחזקאל ראטה זצ"ל.
הגאון זצ"ל נודע בשקידתו העצומה בתורה, בעיונו המעמיק ובבקיאותו בסוגיות הלכתיות מורכבות. שיעוריו המקיפים בהלכות שבת, רפואה והלכה, טכנולוגיה ונסיעות, זכו לתפוצה רחבה בקרב אלפי לומדים ומבקשי הוראה.
מכיריו ובני הקהילה מתארים תלמיד חכם עצום, דמות של חסיד ועובד השם בלב שלם, שהיה מקושר בכל נימי נפשו לרבו, יבלחט"א כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א.
הבשורה הקשה הכתה בתדהמה את בני המשפחה, חסידי צאנז קלויזנבורג, ומאות תלמידיו ושואלי עצתו בארצות הברית וברחבי העולם, המתקשים להאמין בהסתלקותו בטרם עת של מורה הוראה חשוב ומוערך בדמי ימיו.
המנוח זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך. בשעות אלו פועלים עסקני החסידות מול השלטונות בשווייץ להשלמת ההליכים הנדרשים ולשחרור גופתו לצורך הבאתו לקבורה. פרטי מסע הלוויה והעברת ארונו לארצות הברית יפורסמו בהמשך.
במקביל, כ"ק האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שליט"א אמור להגיע לביקור קודש בארץ הקודש ולקיים את השבת בעיר הקודש צפת. נכון לעתה לא נודע על שינוי בתוכנית מסע הקודש בעקבות האסון.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
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