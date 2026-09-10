ברוך דיין האמת: השבוע הסתלק לבית עולמו המחנך הדגול הרה"ח ר' ישראל בראורין זצ"ל, שהקדיש את חייו לחינוך תשב"ר והעמיד אלפי תלמידים במוסדות חינוך בבני ברק ובירושלים. המנוח זצ"ל נפטר לאחר מחלה קשה והוא בן 75 שנה, והמונים ליוו אותו למנוחת עולמים.

המנוח זצ"ל נולד ביום ראשון של סליחות בשנת תשי"א בטהרן שבאיראן. עוד בילדותו בלטה שאיפתו למקורות התורה, וכשהגיע לגיל בר מצווה זכה לעלות לארץ הקודש. מתוך מסירות נפש ורצון להתעלות, למד במיטב הישיבות הקדושות בארץ, שם שקד על התורה בעמל וביגיעה.

כשהגיע לפרקו נישא לרעייתו תבלחט"א מרת יעל תחי', לבית משפחת בריין, וקבע את מושבו בבני ברק. במשך עשרות שנים שימש כמחנך בתלמודי התורה המובחרים, כשהוא מחדיר בתלמידיו יראת שמים טהורה, אהבת תורה ומידות טובות. שמו הטוב כאחד מבכירי המחנכים הלך לפניו, והוא חינך במוסדות 'תורה תמימה', 'לב חיים', 'שתילי זיתים' ו'פרי חדש'.

בשנת תשנ"ו עבר להתגורר בירושלים, בשכונת גוש 80. מיד עם בואו לבירה נקרא לשמש כמחנך בתלמוד תורה 'המסילה' בשכונת רמות, שם חינך במשך 17 שנים תמימות. מכריו ותלמידיו מבכים את הסתלקותו של דמות שכולה תורה, תמימות ויראת שמים.

סליחות ראשונות אצל אדמו"ר מקרעטשניף חיים כהן | 06.09.26

מכריו מספרים על דמות מיוחדת שהיתה קשורה בכל נימי נפשה לקדושת השבת. המנוח זצ"ל כיבד את השבת בכל מאודו, הרבה לזמר זמירות ושירות בסעודות השבת והקפיד על דברי תורה ועל האווירה המרוממת סביב השולחן. בירושלים קבע את מקום תפילתו בבית הכנסת 'תפילה למשה', שם היה דבוק בתפילותיו.

בשנים האחרונות התבשר על המחלה הקשה שפקדה אותו. גבורתו הרוחנית נראתה בעוז כשקיבל את הבשורה הקשה באמונה תמימה ובדבקות בהשי"ת. בשנה האחרונה התייסר ביסורים קשים, אותם קיבל באהבה ובדממה מוחלטת, מבלי להוציא מפיו כל תרעומת.

ביום שלישי כ"ו באלול השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה. נתקיים בו מאמר חז"ל "הקב"ה ממלא שנותיהם של צדיקים מיום ליום" – נולד ביום ראשון של סליחות ונפטר בימי הסליחות.

במסע הלוויה ליוו אותו המונים, ובהם מאות תלמידים שבאו לחלוק כבוד אחרון למורם ורבם. המנוח זצ"ל הובא למנוחת עולמים בבית העלמין סנהדריה בירושלים.

המנוח זצ"ל הותיר אחריו זרע ברך ה' – בנים ובנות, חתנים וצאצאים רבים ההולכים בדרכו.

עקב סמיכות הזמנים לחג ראש השנה, בני המשפחה יושבים שבעה היום (חמישי) בביתו ברחוב חנה 1. בערב בשעה 18:00 ישבו באולמי 'פנינה', רחוב פנינה 4, בבית הכנסת "יד שמעון".

תנצב"ה.