דיווח כואב התקבל הבוקר (יום ה'), בחול המועד סוכות, במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א, על תאונה קשה שאירעה בנורבגיה במהלך שיט קיאקים. בתאונה נהרג צעיר כבן 24, תושב ירושלים. צעיר נוסף שהיה עמו במהלך השיט נפצע ומאושפז כעת בבית חולים מקומי.

שגרירות ישראל באוסלו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל החלו לטפל במקרה מיד עם קבלת הדיווח. הגורמים נמצאים בקשר עם משפחת הנפטר ומלווים אותה בשעתה הקשה, כך נמסר ממשרד החוץ.

היחידה הבינלאומית של זק"א החלה לפעול באינטנסיביות מול הרשויות בנורבגיה, בשיתוף הדוק עם משרד החוץ. המאמצים מתמקדים בשעה זו במניעת נתיחת הגופה, מתוך שמירה קפדנית על כבוד המת, ובקידום הסדרת העברת הארון לקבורה כדת וכדין בארץ הקודש.

חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים בזק"א, מסר: "מדובר באירוע טרגי וקשה. מרגע קבלת הדיווח אנו פועלים באמצעות היחידה הבינלאומית של זק"א, בשיתוף משרד החוץ, מול הרשויות המקומיות בנורבגיה".

"בשעה זו נעשים מאמצים רבים למנוע את נתיחת הגופה, מתוך שמירה על כבוד המת, ולהביא לשחרורה ולהעברתה לישראל בהקדם האפשרי", הוסיף וינגרטן. "אנו עומדים בקשר עם הגורמים הרלוונטיים ונמשיך לפעול ככל שיידרש".