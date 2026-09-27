שר החוץ גדעון סער הודיע היום (יום ראשון) לשגרירות הולנד בישראל כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר תוך שבעה ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי מדינת ישראל. בתום המועד יפקעו החסינויות והזכויות שהוענקו להם.

המהלך מגיע בעקבות פעילות ממשלת הולנד נגד ישראל, ובעיקר בשל כניסתו לתוקף בשבוע שעבר של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן.

משרד החוץ הבהיר: ככל שהולנד מעוניינת להמשיך ולייצג את האינטרסים שלה מול הפלסטינים, היא יכולה לעשות זאת משטחי הרשות הפלסטינית ולא משטחה של מדינת ישראל.

זהו צעד נוסף בסדרת תגובות ישראל כלפי הולנד. בחודש שעבר החליט שר החוץ על הרחקת הנציגות ההולנדית ממרכז התמיכה הבינלאומי לעזה הפועל מקרית גת, והחלטה זו כבר בוצעה.

ממשרד החוץ הדגישו כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה, ויינקטו צעדי תגובה מול כל ניסיון כזה. "כל מדינה שתפעל באופן עויין וחד צדדי נגד ישראל - תאבד מהשפעתה ומהרלוונטיות שלה באזור", נמסר ממשרד החוץ.

במשרד החוץ חזרו והדגישו את הצורך הדחוף לטפל באנטישמיות ובהסתה הגואה בגלוי ברחובות הולנד. לדבריהם, לא רק שאנטישמיות והסתה גלויה זו אינה זוכה לטיפול משמעותי, אלא שמדיניותה האנטי ישראלית של ממשלת הולנד מזינה אותה.