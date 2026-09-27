ראש הממשלה בנימין נתניהו ערך היום (יום ראשון) ביקור חשאי באבו דאבי, שם נפגש עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד. כך דיווח הכתב ירון אברהם בחדשות 12.

על פי הדיווח, נתניהו המריא בשעות הבוקר במטוס פרטי לבירת האמירויות ושהה שם לאורך היום. שני מקורות אישרו את הביקור ואת הפגישה עם נשיא האמירויות.

הביקור מתקיים על רקע הסערה הפוליטית בישראל סביב טענות להתרעה שהועברה לראש הממשלה לפני אירועי ה-7 באוקטובר. לשכת ראש הממשלה מסרבת לספק פרטים על הפגישה ועל תוכן השיחות שהתקיימו בין שני המנהיגים.

הביקור מתרחש בעיצומה של מערכת הבחירות בישראל, כאשר סוגיות ביטחוניות ומדיניות תופסות מקום מרכזי בקמפיינים הפוליטיים.

הביקור החשאי מגיע על רקע דיווחים שפורסמו בעיתון 'הארץ', לפיהם נשיא איחוד האמירויות התקשר לראש הממשלה עשרה ימים לפני מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר 2023 והזהיר אותו מפני מזימה רחבת היקף. נתניהו הכחיש את הדיווח בתוקף.

גורם רשמי באיחוד האמירויות הגיב לפניית העיתון 'דה נשיונל' האמירותי כי "איחוד האמירויות דנה בענייני ביטחון עם מדינות אחרות באמצעות הגופים הרלוונטיים, ואינה דנה בפרטים מסוג זה ברמה של מנהיגי מדינות".

הפגישה בין נתניהו לבן זאיד מתקיימת כשבועיים בלבד לאחר נאומו של ראש הממשלה בעצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, שם נפגש עם מספר מנהיגים זרים, ביניהם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי.

יחסי ישראל ואיחוד האמירויות התחזקו בשנים האחרונות בעקבות הסכמי אברהם, ושתי המדינות מקיימות שיתוף פעולה הדוק בתחומי הביטחון, הכלכלה והדיפלומטיה. הביקור החשאי של היום מעלה שאלות בנוגע לאופי הדיונים שהתקיימו בין שני המנהיגים ולהשלכותיהם על הזירה האזורית.