צו להפחתת מס הבלו על דלק בנזין בשיעור של חצי שקל לליטר פורסם אתמול (יום ה') על ידי משרד האוצר להערות הציבור. הצעד מקודם על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וקיבל אישור משפטי מהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, למרות שהדרג המקצועי במשרד האוצר התנגד למהלך.

לפי ההודעה שפורסמה, לאחר סיום תקופת ההערות ביום ראשון הקרוב, צפוי שר האוצר לחתום על הצו בכפוף לבחינת התגובות שיתקבלו. ההוזלה תיכנס לתוקף מיד עם חתימת השר, ותחנות הדלק יעדכנו את המחירים בחצות הלילה שבין יום ראשון ליום שני.

אישור משפטי חרף עמדת הדרג המקצועי

היועץ המשפטי של משרד האוצר, דודי קופל, הגיש חוות דעת ליועצת המשפטית לממשלה שבה ציין כי אמנם ההפחתה של כחצי שקל לליטר במס הבלו סותרת את עמדת הדרג המקצועי במשרד. יחד עם זאת, הוא הבהיר שבהתחשב בכך שצעד דומה ננקט בעבר בישראל ובמדינות אחרות בשנת 2022, ולאור הצורך להקל על נטל יוקר המחיה על האזרחים - אין מניעה משפטית לאשר את המהלך.

המטרה המוצהרת של הצעד היא למתן את ההתייקרות הצפויה במחיר הבנזין עבור הצרכנים. על פי הנתונים שפורסמו, ההפחתה של כחצי שקל לליטר צפויה לעלות לקופת המדינה כ-300 מיליון שקלים בחודש. ההוזלה מגיעה על רקע העלייה האחרונה במחירי הדלק, כאשר ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי עומד כיום על 8.25 שקלים.

המחיר הצפוי לאחר ההוזלה

עם כניסת ההפחתה לתוקף, המחיר הצפוי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על כ-7.75 שקלים - ירידה ניכרת לעומת המחיר הנוכחי. מלשכת שר האוצר נמסר כי סמוטריץ' הורה לקדם את הפחתת מס הבלו על הדלק במטרה למנוע את ההתייקרות הצפויה.

יצוין כי מינהל הדלק והגז במשרד האנרגיה והתשתיות עדכן בתחילת החודש את מחירי הדלק, כאשר המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן עלה ב-16 אגורות לעומת החודש הקודם. העלייה נבעה משילוב של גורמים שונים, ביניהם עליית מחיר הבנזין בשוק הבינלאומי בכ-6 אחוזים ועדכון רכיב הבלו במסגרת העדכון התקופתי הרגיל.