בשורה טובה לקראת החגים
מחיר הדלק צפוי לרדת מתחת לשמונה שקלים לליטר
אחרי הזינוק החד במחיר הדלק החודש, מחירו יירד בספטמבר לפי ההערכות בכ-25 אגורות לכ-7.84 שקל לליטר. מחירו הסופי ייקבע ביום ראשון בבוקר על פי מחירי הנפט ושער הדולר
בשורה טובה לקראת החגים
מחיר הדלק צפוי לרדת מתחת לשמונה שקלים לליטר
אחרי הזינוק החד במחיר הדלק החודש, מחירו יירד בספטמבר לפי ההערכות בכ-25 אגורות לכ-7.84 שקל לליטר. מחירו הסופי ייקבע ביום ראשון בבוקר על פי מחירי הנפט ושער הדולר
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