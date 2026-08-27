בבלי
אחרי הזינוק במחירים

מחיר הדלק צפוי לרדת מתחת לשמונה שקלים לליטר

(צילום: AI)

בשורה טובה לקראת החגים

מחיר הדלק צפוי לרדת מתחת לשמונה שקלים לליטר

אחרי הזינוק החד במחיר הדלק החודש, מחירו יירד בספטמבר לפי ההערכות בכ-25 אגורות לכ-7.84 שקל לליטר. מחירו הסופי ייקבע ביום ראשון בבוקר על פי מחירי הנפט ושער הדולר

בבלי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד ב:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

דרושיםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר