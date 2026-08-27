אחרי הזינוק במחירים

אחרי הזינוק במחירים

אחרי הזינוק החד במחיר הדלק החודש, מחירו יירד בספטמבר לפי ההערכות בכ-25 אגורות לכ-7.84 שקל לליטר. מחירו הסופי ייקבע ביום ראשון בבוקר על פי מחירי הנפט ושער הדולר

מחיר הדלק צפוי לרדת מתחת לשמונה שקלים לליטר

ניוזלטר יומי ש מ ד י +68K כבר רשומים

תהיו הראשונים לדעת.

כל מה שצריך לדעת. בלי הסחות דעת ובלי קבוצות וואטסאפ שמתפוצצות.

קבלו עכשיו